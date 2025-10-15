Varejo volta a crescer após 4 meses, com alta de 0,2% em agosto

O volume de vendas do varejo cresceu 0,2% em agosto na comparação com julho, na primeira alta mensal desde março, mostram dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (15). Já na comparação com o mesmo mês do ano passado, o comércio cresceu 0,4%, na quinta variação positiva seguida.

O que aconteceu

Comércio varejista retoma trajetória positiva. Após recuar quatro meses seguidos na base de comparação mensal, o comércio varejista voltou a apresentar desempenho positivo em agosto. As taxas positivas nessa base de comparação foram registradas em cinco dos oito setores pesquisados: equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,9%), tecidos, vestuário e calçados (1%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,7%), móveis e eletrodomésticos (0,4%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,4%).

Três setores tiveram retração. Na comparação de agosto contra julho, as taxas negativas ficaram por conta de livros, jornais, revistas e papelaria (-2,1%), combustíveis e lubrificantes (-0,6%), além de outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,5%).

Aumento de 1,6% em volume de vendas no acumulado de 2025. Variação inferior ao que era visto até julho, quando o crescimento no ano estava em 1,7%. No desempenho medido em 12 meses, o indicador de vendas cresce 2,2% até agosto, também abaixo da taxa de 2,5% até julho. É a menor taxa de crescimento nessa base desde janeiro de 2024, ainda que seja o 35º resultado positivo do varejo nesta comparação.

Comércio varejista ampliado tem desempenho mais forte no mês. No levantamento que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas cresceu 0,9% em agosto na comparação com julho. Mas ante agosto de 2024, teve queda de 2,1%. No ano, o varejo ampliado acumula retração de 0,4% e, no acumulado em 12 meses, alta de 0,7%.