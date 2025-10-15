Receita Federal apreende R$ 20 milhões em perfumes ilegais em Campo Grande

Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Civil resultou na apreensão de um carregamento de perfumes contrabandeados avaliado em cerca de R$ 20 milhões, em Campo Grande (MS). A ação foi realizada na segunda-feira (13) e levou à prisão de quatro pessoas ligadas ao esquema.

O que aconteceu

Os produtos estavam armazenados em um galpão na periferia de Campo Grande e eram enviados por meio dos Correios para lojas em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Entre os detidos estão dois gerentes e dois motoristas que atuavam na distribuição da mercadoria.

Segundo a Receita Federal, o depósito vinha sendo monitorado há pelo menos um ano, após diversas apreensões de pacotes com o mesmo remetente, identificado como a empresa "Top Perfumes".

O grupo seria responsável por movimentar grandes quantidades de produtos sem origem comprovada. O material foi encaminhado ao depósito da Receita Federal, onde passará por perícia e processo de perdimento.

Além das mercadorias, veículos utilizados no transporte também foram apreendidos. O Ministério Público foi acionado e a Polícia Federal poderá solicitar o bloqueio de bens e valores dos envolvidos. As investigações continuam para identificar a origem dos produtos e eventuais conexões internacionais no esquema de contrabando.