Topo
Economia

Receita Federal apreende R$ 20 milhões em perfumes ilegais em Campo Grande

Receita apreende perfumes ilegais em MS - Divulgação/Agência GOV
Receita apreende perfumes ilegais em MS Imagem: Divulgação/Agência GOV

Colaboração para o UOL

15/10/2025 16h54

Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Civil resultou na apreensão de um carregamento de perfumes contrabandeados avaliado em cerca de R$ 20 milhões, em Campo Grande (MS). A ação foi realizada na segunda-feira (13) e levou à prisão de quatro pessoas ligadas ao esquema.

O que aconteceu

Os produtos estavam armazenados em um galpão na periferia de Campo Grande e eram enviados por meio dos Correios para lojas em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Entre os detidos estão dois gerentes e dois motoristas que atuavam na distribuição da mercadoria.

Relacionadas

Homem ganha na loteria pela segunda vez no ano e fatura prêmio milionário

Idosa é resgatada após 25 anos de trabalho análogo à escravidão em MG

Segundo a Receita Federal, o depósito vinha sendo monitorado há pelo menos um ano, após diversas apreensões de pacotes com o mesmo remetente, identificado como a empresa "Top Perfumes".

O grupo seria responsável por movimentar grandes quantidades de produtos sem origem comprovada. O material foi encaminhado ao depósito da Receita Federal, onde passará por perícia e processo de perdimento.

Além das mercadorias, veículos utilizados no transporte também foram apreendidos. O Ministério Público foi acionado e a Polícia Federal poderá solicitar o bloqueio de bens e valores dos envolvidos. As investigações continuam para identificar a origem dos produtos e eventuais conexões internacionais no esquema de contrabando.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Economia

Economia

Governo terá nova reunião com EUA na quinta para discutir tarifaço

Economia

Demitido na pandemia, pai de seis recomeça e hoje fatura R$ 500 mil ao ano

Economia

J&F compra Eletronuclear, e governo pede estudo sobre retomada de Angra 3

Economia

Homem ganha na loteria pela segunda vez no ano e fatura prêmio milionário

Economia

Haddad defende retomar trechos da MP do IOF que eram consenso no Congresso

Política

Financista: 'Governo tem que partir para o enfrentamento pra fechar contas'

Economia

Idosa é resgatada após 25 anos de trabalho análogo à escravidão em MG

Economia

Correios vai ter empréstimo de R$ 20 bi e programa de demissão voluntária

Economia

Quando o PIS 2026 será pago? O que o governo já disse sobre o calendário

Economia

PIS/Pasep: Lote extra do abono começa a ser pago hoje; veja quem recebe

Ecoa

Somos cúmplices de compromissos ambientais, diz presidente da CNI sobre COP

Economia

Eletrobras vende Eletronuclear por R$ 535 milhões à J&F, dos Batista

Economia

Varejo volta a crescer após 4 meses, com alta de 0,2% em agosto

Economia

Preguiçosos? Geração Z quer trabalhar para viver e não viver para trabalhar

Economia

Haddad deve repetir roteiro ao reembalar matérias derrubadas pelo Congresso

Economia

Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

Economia

Adidas: 'O olhar democrático para a corrida é o nosso grande segredo'

Economia

Calendário Bolsa Família outubro 2025: veja todas as datas de pagamento

Economia

Brasil sanciona acordos com a Índia que facilitam investimentos

Economia

CEO de empresa de R$ 44 bilhões critica quem trabalha 'só 40h por semana'

Economia

Dia dos Professores é feriado? Saiba quem pode folgar no dia 15 de outubro

Economia

Gol se prepara para sair da Bolsa; o que o investidor deve fazer?

José Paulo Kupfer

Lula acerta ao dizer que a existência da fome é uma escolha política

Economia

TNT apresenta novas embalagens em parceria com a NBA

Economia

Crise leva Carrefour a buscar compradores para lojas na Argentina

Economia

Tarifas aumentam pressão nos preços dos EUA, diz presidente do Fed

Economia

Vale é condenada a pagar R$ 50 mil a operador de Brumadinho por trauma

Economia

Sucesso de Milei pode dar lição ao Brasil, diz The Wall Street Journal

Economia

FMI sobe previsão de PIB do Brasil em 2025, mas reduz para 2026

Economia

Em dia leve no Senado, Haddad defende taxar bets e critica derrota com MP

Economia

'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

Economia

'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

Economia

Soja e milho puxam safra recorde em 2025. IBGE estima avanço de 16,8%

Economia

Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Economia

Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Economia

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Economia

Como nascem as terceiras camisas dos clubes? Executivo da Adidas explica

Empreendedorismo

Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Economia

O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

Economia

Bolsa Família de outubro 2025: confira o calendário completo de pagamentos

Economia

Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

Economia

Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

Economia

Vigilante ganha ação após ser impedida de deixar posto e urinar no uniforme

Economia

Candidato é excluído de concurso para delegado por suposta ameaça a ex

Economia

Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Economia

Ouro supera US$ 4.100 pela 1ª vez na história com tensão entre China e EUA

Economia

CPI: ex-presidente do INSS bate boca com bolsonaristas e diz que 'CGU erra'