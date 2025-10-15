Idosa é resgatada após 25 anos de trabalho análogo à escravidão em MG

Uma mulher de 76 anos foi resgatada de uma casa em Ubá (MG) após passar 25 anos trabalhando em condições análogas à escravidão. Durante os últimos cinco anos, ela não recebeu qualquer salário. A operação foi conduzida pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais (SRTE/MG), com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Polícia Federal (PF).

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a idosa começou a trabalhar na residência em 2000, exercendo funções de empregada doméstica e cuidadora de uma mulher que, na época, tinha 74 anos. No início, recebia meio salário mínimo por mês. Com o passar dos anos e o agravamento do estado de saúde da patroa, os pagamentos cessaram completamente.

A denúncia foi feita pela própria trabalhadora. Os filhos da idosa assistida deixaram de pagar o salário e abandonaram a mãe aos cuidados da empregada, que se sentia moralmente obrigada a continuar o serviço. Durante os últimos meses de vida da patroa, a família contratou uma segunda ajudante, também de forma informal.

Durante 25 anos, a mulher trabalhou sem férias, 13º salário ou registro em carteira. Atuava diariamente, inclusive à noite, dormindo em um quarto pequeno ao lado da patroa para atendê-la a qualquer hora. Mesmo após o falecimento da empregadora, continuou cuidando da casa da família.

Os auditores determinaram o encerramento imediato do vínculo e o pagamento de todos os direitos trabalhistas devidos desde o início da relação. A idosa também receberá três parcelas do seguro-desemprego, benefício garantido a vítimas de trabalho análogo à escravidão.

A fiscalização resultou em 13 autos de infração, e os empregadores foram notificados a regularizar o FGTS e demais pendências trabalhistas da vítima. O processo segue em andamento para assegurar a quitação integral das verbas.