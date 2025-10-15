Topo
Homem ganha na loteria pela segunda vez no ano e fatura prêmio milionário

Shelley Suttles, o sortudo de Connecticut - Reprodução/Instagram @ctlottery
Shelley Suttles, o sortudo de Connecticut Imagem: Reprodução/Instagram @ctlottery

Colaboração

15/10/2025 15h06

Um homem de Connecticut, nos Estados Unidos, desafiou as probabilidades ao ganhar na loteria pela segunda vez em 2025.

O que aconteceu

Shelley Suttles faturou US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões na cotação atual) em uma raspadinha que comprou no dia 30 de setembro. Meses antes, no verão norte-americano, ele já havia conquistado US$ 100 mil (R$ 546 mil) em outra raspadinha.

Ele estava em uma loja de conveniência fazendo algumas tarefas rápidas quando decidiu, por impulso, comprar um bilhete no caixa. Ele demorou a acreditar no que tinha acontecido e ligou imediatamente para sua irmã, segundo informou a própria Loteria de Connecticut.

Quase desmaiei. Raspei e vi um milhão de dólares. Nunca tinha visto um milhão de dólares em um bilhete antes. Peguei o telefone e contei para minha irmã, e ela começou a gritar. Ela também não conseguia acreditar Shelley Suttles, à Loteria de Connecticut

As chances de ganhar o prêmio de US$ 1 milhão são de 1 em 1.300.000. Já as probabilidades de faturar US$ 100 mil na raspadinha comprada por Shelley são de 1 em 324.632.

Suttles planeja usar o dinheiro para pagar contas e fazer uma doação para sua igreja. Ele se diz um jogador regular da Loteria de Connecticut e gosta da experiência de jogar.

