Haddad defende retomar trechos da MP do IOF que eram consenso no Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje a retomada da votação de alguns trechos da Medida Provisória para taxar bancos, bets e aplicações financeiras que tinham consenso no Congresso. A MP 1303 substituiria o aumento do IOF na busca por aumentar a arrecadação federal, mas foi enterrada.

Haddad disse que o adiamento da votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) não é um problema.

O que aconteceu

Segundo Haddad, havia consenso no Congresso em trechos da MP sobre aprimoramento da fiscalização da Receita e a possibilidade de compensação tributária. O ministro disse que 70% do texto pautava esses temas, e que a maioria dos parlamentares concordava com eles.

Ministro disse que ainda discutirá alternativas ao texto com o presidente Lula. O objetivo da MP era aumentar impostos desses setores para fechar as contas públicas, sem necessidade de cortes em programas sociais.

Para Haddad, adiamento da votação da LDO de 2026 não é problema se for feito de maneira consistente. A votação foi adiada para a próxima terça-feira (21). Mesmo com a demora, Haddad entende que o texto precisa fazer sentido para todos, e o fechamento da melhor versão do texto pode exigir tempo.