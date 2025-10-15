Haddad defende retomar trechos da MP do IOF que eram consenso no Congresso
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje a retomada da votação de alguns trechos da Medida Provisória para taxar bancos, bets e aplicações financeiras que tinham consenso no Congresso. A MP 1303 substituiria o aumento do IOF na busca por aumentar a arrecadação federal, mas foi enterrada.
Haddad disse que o adiamento da votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) não é um problema.
O que aconteceu
Segundo Haddad, havia consenso no Congresso em trechos da MP sobre aprimoramento da fiscalização da Receita e a possibilidade de compensação tributária. O ministro disse que 70% do texto pautava esses temas, e que a maioria dos parlamentares concordava com eles.
Ministro disse que ainda discutirá alternativas ao texto com o presidente Lula. O objetivo da MP era aumentar impostos desses setores para fechar as contas públicas, sem necessidade de cortes em programas sociais.
Para Haddad, adiamento da votação da LDO de 2026 não é problema se for feito de maneira consistente. A votação foi adiada para a próxima terça-feira (21). Mesmo com a demora, Haddad entende que o texto precisa fazer sentido para todos, e o fechamento da melhor versão do texto pode exigir tempo.
É melhor gastar uma semana a mais e fechar um texto que faça sentido para todo mundo do que você ter inconsistência entre LDO, Orçamento e as leis que têm controle de gasto tributário e gasto primário. [...] Não adianta aprovar uma lei numa direção e outra lei em outra direção.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda