Governo terá nova reunião amanhã com EUA para discutir tarifaço

O presidente Lula confirmou que representantes do Brasil voltarão a se reunir amanhã com autoridades dos Estados Unidos para discutir tarifas comerciais. O anúncio foi feito hoje durante um evento para comemorar o Dia dos Professores, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

"Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação", disse o presidente. Também disse que "pintou uma indústria petroquímica", se referindo ao viés positivo da reunião que teve com os EUA na semana passada para discutir o assunto.

Chanceler Mauro Vieira chegou aos EUA ontem para negociar redução das tarifas. Há expectativa de que ele se encontre com o Secretário de Estado Marco Rubio, indicado por Trump para discutir os impostos de 50% contra produtos brasileiros, que estão em vigor desde agosto.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que o governo brasileiro tenta convencer Trump de que a taxação encarece a vida dos americanos. Haddad disse que o telefonema entre Lula e o governo dos EUA, que aconteceu na semana passada para discutir a taxação, abriu caminho para uma negociação comercial entre os países. A estratégia do governo é mostrar que a relação bilateral é positiva para ambos, e que o tarifaço torna os produtos mais caros para os consumidores dos EUA.