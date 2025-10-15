Topo
Economia

Governo terá nova reunião amanhã com EUA para discutir tarifaço

Presidente Lula durante evento comemorativo do Dia do Professor, no Rio de Janeiro - Tomaz Silva/Agência Brasil
Presidente Lula durante evento comemorativo do Dia do Professor, no Rio de Janeiro Imagem: Tomaz Silva/Agência Brasil
Gustavo Ávila

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 17h18

O presidente Lula confirmou que representantes do Brasil voltarão a se reunir amanhã com autoridades dos Estados Unidos para discutir tarifas comerciais. O anúncio foi feito hoje durante um evento para comemorar o Dia dos Professores, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

"Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação", disse o presidente. Também disse que "pintou uma indústria petroquímica", se referindo ao viés positivo da reunião que teve com os EUA na semana passada para discutir o assunto.

Chanceler Mauro Vieira chegou aos EUA ontem para negociar redução das tarifas. Há expectativa de que ele se encontre com o Secretário de Estado Marco Rubio, indicado por Trump para discutir os impostos de 50% contra produtos brasileiros, que estão em vigor desde agosto.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que o governo brasileiro tenta convencer Trump de que a taxação encarece a vida dos americanos. Haddad disse que o telefonema entre Lula e o governo dos EUA, que aconteceu na semana passada para discutir a taxação, abriu caminho para uma negociação comercial entre os países. A estratégia do governo é mostrar que a relação bilateral é positiva para ambos, e que o tarifaço torna os produtos mais caros para os consumidores dos EUA.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Economia

Empregos e Carreira

Vale abre trainee com salário de R$ 9 mil, VR, plano de saúde e PLR

Economia

Receita Federal apreende R$ 20 milhões em perfumes ilegais em Campo Grande

Economia

Demitido na pandemia, pai de seis recomeça e hoje fatura R$ 500 mil ao ano

Economia

J&F compra Eletronuclear, e governo pede estudo sobre retomada de Angra 3

Economia

Homem ganha na loteria pela segunda vez no ano e fatura prêmio milionário

Economia

Haddad defende retomar trechos da MP do IOF que eram consenso no Congresso

Política

Financista: 'Governo tem que partir para o enfrentamento pra fechar contas'

Economia

Idosa é resgatada após 25 anos de trabalho análogo à escravidão em MG

Economia

Correios vai ter empréstimo de R$ 20 bi e programa de demissão voluntária

Economia

Quando o PIS 2026 será pago? O que o governo já disse sobre o calendário

Economia

PIS/Pasep: Lote extra do abono começa a ser pago hoje; veja quem recebe

Ecoa

Somos cúmplices de compromissos ambientais, diz presidente da CNI sobre COP

Economia

Eletrobras vende Eletronuclear por R$ 535 milhões à J&F, dos Batista

Economia

Varejo volta a crescer após 4 meses, com alta de 0,2% em agosto

Economia

Preguiçosos? Geração Z quer trabalhar para viver e não viver para trabalhar

Economia

Haddad deve repetir roteiro ao reembalar matérias derrubadas pelo Congresso

Economia

Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

Economia

Adidas: 'O olhar democrático para a corrida é o nosso grande segredo'

Economia

Calendário Bolsa Família outubro 2025: veja todas as datas de pagamento

Economia

Brasil sanciona acordos com a Índia que facilitam investimentos

Economia

CEO de empresa de R$ 44 bilhões critica quem trabalha 'só 40h por semana'

Economia

Dia dos Professores é feriado? Saiba quem pode folgar no dia 15 de outubro

Economia

Gol se prepara para sair da Bolsa; o que o investidor deve fazer?

José Paulo Kupfer

Lula acerta ao dizer que a existência da fome é uma escolha política

Economia

TNT apresenta novas embalagens em parceria com a NBA

Economia

Crise leva Carrefour a buscar compradores para lojas na Argentina

Economia

Tarifas aumentam pressão nos preços dos EUA, diz presidente do Fed

Economia

Vale é condenada a pagar R$ 50 mil a operador de Brumadinho por trauma

Economia

Sucesso de Milei pode dar lição ao Brasil, diz The Wall Street Journal

Economia

FMI sobe previsão de PIB do Brasil em 2025, mas reduz para 2026

Economia

Em dia leve no Senado, Haddad defende taxar bets e critica derrota com MP

Economia

'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

Economia

'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

Economia

Soja e milho puxam safra recorde em 2025. IBGE estima avanço de 16,8%

Economia

Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Economia

Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Economia

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Economia

Como nascem as terceiras camisas dos clubes? Executivo da Adidas explica

Empreendedorismo

Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Economia

O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

Economia

Bolsa Família de outubro 2025: confira o calendário completo de pagamentos

Economia

Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

Economia

Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

Economia

Vigilante ganha ação após ser impedida de deixar posto e urinar no uniforme

Economia

Candidato é excluído de concurso para delegado por suposta ameaça a ex

Economia

Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Economia

Ouro supera US$ 4.100 pela 1ª vez na história com tensão entre China e EUA