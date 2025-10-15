Topo
Eletrobras vende Eletronuclear por R$ 535 milhões à J&F, dos Batista

Angra 3, administrada pela Eletronuclear, terá 1.405 MW de capacidade - Eletronuclear/Divulgação
Angra 3, administrada pela Eletronuclear, terá 1.405 MW de capacidade Imagem: Eletronuclear/Divulgação

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 11h48

A Eletrobras assinou acordo para vender a participação da companhia na Eletronuclear, que administra Angra 3, por R$ 535 milhões para a J&F, que pertence à família dos irmãos Batista.

O que aconteceu

Dona da JBS compra participação na usina Angra 3. Pelo acordo, a Eletrobras vende à Âmbar Energia, empresa da J&F no setor elétrico, a participação de 68% do capital total e de 35,3% do capital votante da Eletronuclear, que administra Angra 3. O controle da companhia segue do governo, por meio da ENBPar, que detém a maioria das ações com direito a voto.

Empresa dos Batista assume compromissos da Eletrobras. Além do pagamento pela participação na Eletrobras, a Âmbar Energia assume a responsabilidade pela integralização das debêntures, no valor de R$ 2,4 bilhões, de acordo firmado com a União.

Negócio abre caminho para retomar investimentos em Angra 3. Como adiantou a colunista Camila Maia, a venda da participação da Eletrobras na Eletronuclear permite a retomada das obras na usina, paralisadas há exatamente uma década, na época da Operação Lava-Jato, graças à entrada de um sócio privado brasileiro.

A usina de Angra 3 começou a ser construída em 1981 e enfrentou diversas paralisações. Após interrupções e retomadas desde então, a geradora terá 1.405 MW de capacidade se for concluída, o suficiente para suprir o consumo de cerca de 4,5 milhões de habitantes em um ano, segundo a Eletronuclear. As obras ficam ao lado do complexo em que estão Angra 1, em operação desde 1982, com 657 MW, e Angra 2, que tem 1.350 MW e funciona desde 2001.

Ações da Eletrobras sobem na Bolsa. Às 12h40 (horário de Brasília), a ação ordinária com direito a voto ELET3 subia 2,26%, a R$ 53,01, e ELET6, preferencial para receber dividendos, avançava 2,71%, a R$ 56,03. No comunicado, a Eletrobras afirma que o negócio permite plena liberação das responsabilidades remanescentes com coligada, melhorando o perfil de risco e permitindo liberar capital da companhia.

