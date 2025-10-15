Topo
Economia

Demitido na pandemia, pai de seis recomeça e hoje fatura R$ 500 mil ao ano

Arkeem Sturgis recomeça e fatura seis dígitos nos EUA - Reprodução/Instagram @arkeemsturgis
Arkeem Sturgis recomeça e fatura seis dígitos nos EUA Imagem: Reprodução/Instagram @arkeemsturgis

Colaboração para o UOL

15/10/2025 16h51

Arkeem Sturgis viu a vida ruir durante a pandemia. Pai de seis filhos e sem emprego, ele passou meses dormindo em hotéis baratos e abrigos nos arredores de Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos. Quatro anos depois, aos 33 anos, o norte-americano é dono de uma empresa própria de reparos e sistemas de aquecimento, que já alcançou faturamento anual de US$ 100 mil (cerca de R$ 545 mil, na cotação atual).

O que aconteceu

O ponto de virada começou em 2020, quando Sturgis perdeu o emprego em uma fábrica de próteses médicas após cortes provocados pela crise sanitária. Sem renda e sem casa, ele e a esposa se viram obrigados a depender de doações. Ambos, inclusive, ficaram sem um teto e viveram, com os cinco filhos, entre hotéis e da boa vontade de amigos.

Relacionadas

Homem ganha na loteria pela segunda vez no ano e fatura prêmio milionário

Idosa é resgatada após 25 anos de trabalho análogo à escravidão em MG

A vida começou a mudar quando o norte-americano conheceu o Home Builders Institute (HBI). A instituição oferece cursos gratuitos de capacitação técnica para filhos de veteranos militares.

No programa, ele aprendeu carpintaria e sistemas de aquecimento, recebeu mentoria profissional e foi incentivado a abrir o próprio negócio. O primeiro trabalho veio com pequenos reparos em residências da vizinhança. Pouco tempo depois, ele já atendia contratos fixos com empresas de construção e manutenção de grande porte no país.

Reconstrução passo a passo

O crescimento do negócio foi lento, mas constante. Sturgis passou a investir parte do lucro em novas ferramentas e treinamentos. No ano seguinte, recebeu uma ajuda decisiva: seu instrutor e mentor, Steven Everitt, o presenteou com uma caminhonete usada, que ampliou o alcance de seus serviços. "Aquele caminhão foi mais que um presente. Foi o símbolo de que eu estava voltando a ter controle sobre a minha vida", contou.

Com o avanço da empresa, Sturgis conseguiu alugar uma casa maior e matricular os filhos em escolas próximas. Hoje, ele emprega outros profissionais e faz questão de oferecer oportunidades a quem enfrenta as mesmas dificuldades que viveu.

Foi muita tentativa e erro. Muito sangue, suor e lágrimas. Mas se você conseguir superar os desafios fica mais fácil. Você olha para trás na montanha e percebe o quão longe chegou Arkeem Sturgis, em entrevista à Fortune

Além do trabalho, o norte-americano se tornou defensor público da educação técnica nos Estados Unidos. Para ele, o país precisa valorizar profissões manuais e incentivar jovens da chamada 'Geração Z' a ingressar em cursos práticos de capacitação. "Nem todo mundo precisa de um diploma universitário para ter sucesso. Às vezes, basta uma ferramenta, uma chance e alguém que acredite em você", diz.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Economia

Empregos e Carreira

DF abre concurso com mais de 10 mil vagas para professores e servidores

Empregos e Carreira

Vale abre trainee com salário de R$ 9 mil, VR, plano de saúde e PLR

Economia

Governo terá nova reunião amanhã com os EUA para discutir tarifaço

Economia

Receita Federal apreende R$ 20 milhões em perfumes ilegais em Campo Grande

Economia

J&F compra Eletronuclear, e governo pede estudo sobre retomada de Angra 3

Economia

Homem ganha na loteria pela segunda vez no ano e fatura prêmio milionário

Economia

Haddad defende retomar trechos da MP do IOF que eram consenso no Congresso

Política

Financista: 'Governo tem que partir para o enfrentamento pra fechar contas'

Economia

Idosa é resgatada após 25 anos de trabalho análogo à escravidão em MG

Economia

Correios vai ter empréstimo de R$ 20 bi e programa de demissão voluntária

Economia

Quando o PIS 2026 será pago? O que o governo já disse sobre o calendário

Economia

PIS/Pasep: Lote extra do abono começa a ser pago hoje; veja quem recebe

Ecoa

Somos cúmplices de compromissos ambientais, diz presidente da CNI sobre COP

Economia

Eletrobras vende Eletronuclear por R$ 535 milhões à J&F, dos Batista

Economia

Varejo volta a crescer após 4 meses, com alta de 0,2% em agosto

Economia

Preguiçosos? Geração Z quer trabalhar para viver e não viver para trabalhar

Economia

Haddad deve repetir roteiro ao reembalar matérias derrubadas pelo Congresso

Economia

Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

Economia

Adidas: 'O olhar democrático para a corrida é o nosso grande segredo'

Economia

Calendário Bolsa Família outubro 2025: veja todas as datas de pagamento

Economia

Brasil sanciona acordos com a Índia que facilitam investimentos

Economia

CEO de empresa de R$ 44 bilhões critica quem trabalha 'só 40h por semana'

Economia

Dia dos Professores é feriado? Saiba quem pode folgar no dia 15 de outubro

Economia

Gol se prepara para sair da Bolsa; o que o investidor deve fazer?

José Paulo Kupfer

Lula acerta ao dizer que a existência da fome é uma escolha política

Economia

TNT apresenta novas embalagens em parceria com a NBA

Economia

Crise leva Carrefour a buscar compradores para lojas na Argentina

Economia

Tarifas aumentam pressão nos preços dos EUA, diz presidente do Fed

Economia

Vale é condenada a pagar R$ 50 mil a operador de Brumadinho por trauma

Economia

Sucesso de Milei pode dar lição ao Brasil, diz The Wall Street Journal

Economia

FMI sobe previsão de PIB do Brasil em 2025, mas reduz para 2026

Economia

Em dia leve no Senado, Haddad defende taxar bets e critica derrota com MP

Economia

'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

Economia

'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

Economia

Soja e milho puxam safra recorde em 2025. IBGE estima avanço de 16,8%

Economia

Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Economia

Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Economia

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Economia

Como nascem as terceiras camisas dos clubes? Executivo da Adidas explica

Empreendedorismo

Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Economia

O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

Economia

Bolsa Família de outubro 2025: confira o calendário completo de pagamentos

Economia

Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

Economia

Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

Economia

Vigilante ganha ação após ser impedida de deixar posto e urinar no uniforme

Economia

Candidato é excluído de concurso para delegado por suposta ameaça a ex

Economia

Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar