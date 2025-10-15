Demitido na pandemia, pai de seis recomeça e hoje fatura R$ 500 mil ao ano

Arkeem Sturgis viu a vida ruir durante a pandemia. Pai de seis filhos e sem emprego, ele passou meses dormindo em hotéis baratos e abrigos nos arredores de Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos. Quatro anos depois, aos 33 anos, o norte-americano é dono de uma empresa própria de reparos e sistemas de aquecimento, que já alcançou faturamento anual de US$ 100 mil (cerca de R$ 545 mil, na cotação atual).

O que aconteceu

O ponto de virada começou em 2020, quando Sturgis perdeu o emprego em uma fábrica de próteses médicas após cortes provocados pela crise sanitária. Sem renda e sem casa, ele e a esposa se viram obrigados a depender de doações. Ambos, inclusive, ficaram sem um teto e viveram, com os cinco filhos, entre hotéis e da boa vontade de amigos.

A vida começou a mudar quando o norte-americano conheceu o Home Builders Institute (HBI). A instituição oferece cursos gratuitos de capacitação técnica para filhos de veteranos militares.

No programa, ele aprendeu carpintaria e sistemas de aquecimento, recebeu mentoria profissional e foi incentivado a abrir o próprio negócio. O primeiro trabalho veio com pequenos reparos em residências da vizinhança. Pouco tempo depois, ele já atendia contratos fixos com empresas de construção e manutenção de grande porte no país.

Reconstrução passo a passo

O crescimento do negócio foi lento, mas constante. Sturgis passou a investir parte do lucro em novas ferramentas e treinamentos. No ano seguinte, recebeu uma ajuda decisiva: seu instrutor e mentor, Steven Everitt, o presenteou com uma caminhonete usada, que ampliou o alcance de seus serviços. "Aquele caminhão foi mais que um presente. Foi o símbolo de que eu estava voltando a ter controle sobre a minha vida", contou.

Com o avanço da empresa, Sturgis conseguiu alugar uma casa maior e matricular os filhos em escolas próximas. Hoje, ele emprega outros profissionais e faz questão de oferecer oportunidades a quem enfrenta as mesmas dificuldades que viveu.

Foi muita tentativa e erro. Muito sangue, suor e lágrimas. Mas se você conseguir superar os desafios fica mais fácil. Você olha para trás na montanha e percebe o quão longe chegou Arkeem Sturgis, em entrevista à Fortune

Além do trabalho, o norte-americano se tornou defensor público da educação técnica nos Estados Unidos. Para ele, o país precisa valorizar profissões manuais e incentivar jovens da chamada 'Geração Z' a ingressar em cursos práticos de capacitação. "Nem todo mundo precisa de um diploma universitário para ter sucesso. Às vezes, basta uma ferramenta, uma chance e alguém que acredite em você", diz.