Topo
Economia

Correios vai ter empréstimo de R$ 20 bi e programa de demissão voluntária

Arquivo/Agência Brasil
Imagem: Arquivo/Agência Brasil

Luiza Stievano

Colaboração para o UOL, em Brasília

15/10/2025 13h04Atualizada em 15/10/2025 13h04

Os Correios buscam empréstimo de R$ 20 bilhões para compensar perdas e vão fazer um programa de demissão voluntária.

O que aconteceu

Correios anunciaram novo plano de recuperação financeira. O programa foi classificado como de longo prazo e envolverá corte de despesas, diversificação de receita e recuperação do caixa através de demissão voluntária, renegociação de contratos com fornecedores e novos produtos.

Empréstimo deve vir de bancos públicos e de instituições privadas. O governo Lula busca empréstimo de R$ 20 bilhões do Banco do Brasil, da Caixa e de instituições privadas aos Correios. A operação deve ter garantias da União e estar condicionada a medidas para sanear a gestão da estatal. Ainda não há mais detalhes sobre esses valores no orçamento da União.

Presidente mira lucro em 2027. Com o plano, Emmanuel Rondon afirmou que a previsão é que a reestruturação ocorra ao longo de 2025 e 2026 para o balanço da empresa voltar a ter lucro em 2027.

"A empresa não se adaptou de forma ágil à realidade", disse. Ele reconheceu que parte da causa do resultado deficitário da estatal nos últimos anos ocorre por não terem se adaptado a um ambiente mais competitivo.

Não é um problema exclusivo do Brasil. Rondon reforçou diversas vezes que o problema enfrentado pela estatal brasileira é mundial diante do crescimento do e-commerce. Segundo ele, o ambiente de concorrência se intensificou globalmente após a pandemia.

Estatal teve prejuízo nos últimos três exercícios e nos dois primeiros trimestres deste ano. Como exemplo, entre abril e junho, essa perda foi de R$ 2,6 bilhões.

Novo presidente está no cargo há 21 dias. Emmanoel Schmidt Rondon tem perfil técnico e era funcionário de carreira do Banco do Brasil. Ele entrou no lugar de Fabiano da Silva. A gestão anterior se queixava de medidas do Ministério da Fazenda, como a chamada "taxa das blusinhas", que fechou o cerco contra a importação de produtos de pequenos valores sem pagamento de tributos.

A dificuldade financeira dos Correios gerou cobranças por parte de fornecedores. Eles entraram na Justiça por pagamentos em atraso. Há ainda compromissos já assumidos com bancos privados, entre os quais o BTG Pactual, um dos possíveis credores nesse novo socorro articulado pelo Palácio do Planalto, segundo o Estadão.

