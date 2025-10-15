No mesmo dia em que a J&F, dos irmãos Batista, comprou a participação da Eletrobras na Eletronuclear, o governo federal publicou um despacho pedindo um estudo para decidir se retoma a construção da Usina Nuclear Angra 3 ou se abandona a obra de vez.

No ano passado, outro estudo do BNDES estimou que a retomada da obra custaria R$ 23 bilhões, enquanto desistir do projeto consumiria R$ 21 bilhões em razão dos custos para desmobilizar uma obra que sofreu diversas interrupções, a última em abril de 2023.

O que aconteceu

O Ministério de Minas e Energia publicou hoje um despacho no Diário Oficial pedindo um estudo de viabilidade da usina. A "atualização e complementação" dos "estudos relativos à modelagem econômico-financeira para a conclusão da Usina Termonuclear Angra 3" será feita pela Eletronuclear e pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), diz o despacho assinado pelo ministro Alexandre Silveira.

Esse estudo vai considerar três possibilidades:

Se a obra será retomada com dinheiro da ENBPar --estatal controladora da Eletronuclear, que opera Angra 1 e 2 e cuida do projeto de Angra 3-- e da Âmbar, empresa de energia dos irmãos Batista que combrou a participação da Eletrobras na Eletronuclear. Antes, órgãos reguladores precisam aprovar a venda; Se a obra será concluida "exclusivamente com recursos obtidos junto à ENBPar e à União"; E "cenário de abandono do projeto", com discriminação dos gastos e possíveis origens dos recursos.

Irmãos Batista entram no negócio

O pedido de estudo ocorreu no mesmo dia em que os irmãos Batista compraram a participação da Eletrobrás na Eletronuclear. A Eletrobras assinou acordo para vender a participação da companhia na Eletronuclear, que administra Angra 3, por R$ 535 milhões para a J&F.

Dona da JBS compra participação na usina Angra 3. Pelo acordo, a Eletrobras vende à Âmbar Energia, empresa da J&F no setor elétrico, a participação de 68% do capital total e de 35,3% do capital votante da Eletronuclear, que administra Angra 3. O controle da companhia segue do governo, por meio da ENBPar, que detém a maioria das ações com direito a voto.

Empresa dos Batista assume compromissos da Eletrobras. Além do pagamento pela participação na Eletrobras, a Âmbar Energia assume a responsabilidade pela integralização das debêntures, no valor de R$ 2,4 bilhões, de acordo firmado com a União.

Negócio abre caminho para retomar investimentos em Angra 3. Como adiantou a colunista Camila Maia, a venda da participação da Eletrobras na Eletronuclear permite a retomada das obras na usina, paralisadas há exatamente uma década, na época da Operação Lava-Jato, graças à entrada de um sócio privado brasileiro.

A usina de Angra 3 começou a ser construída em 1981 e enfrentou diversas paralisações. Após interrupções e retomadas desde então, a geradora terá 1.405 MW de capacidade se for concluída, o suficiente para suprir o consumo de cerca de 4,5 milhões de habitantes em um ano, segundo a Eletronuclear. As obras ficam ao lado do complexo em que estão Angra 1, em operação desde 1982, com 657 MW, e Angra 2, que tem 1.350 MW e funciona desde 2001.

Ações da Eletrobras sobem na Bolsa. Às 12h40 (horário de Brasília), a ação ordinária com direito a voto ELET3 subia 2,26%, a R$ 53,01, e ELET6, preferencial para receber dividendos, avançava 2,71%, a R$ 56,03. No comunicado, a Eletrobras afirma que o negócio permite plena liberação das responsabilidades remanescentes com coligada, melhorando o perfil de risco e permitindo liberar capital da companhia.