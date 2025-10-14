Tarifas aumentam pressão nos preços dos EUA, diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve, o banco central dos EUA, Jerome Powell, afirmou hoje que as tarifas impostas recentemente pelos Estados Unidos estão elevando os custos e pressionando os preços no país, reacendendo preocupações sobre o ritmo da inflação.

O que aconteceu

Powell falou durante o encontro anual da National Association for Business Economics (NABE). "Os dados mostram que o aumento dos preços de bens reflete principalmente tarifas, e não pressões inflacionárias mais amplas", afirmou Powell. Ele destacou que as medidas protecionistas recentes têm encarecido produtos importados.

Shutdown atrasa divulgação de índices oficiais. Mesmo com o atraso na divulgação de indicadores oficiais por causa do shutdown do governo americano, o Fed continua monitorando dados públicos e privados. Powell afirmou que a paralisação do governo pode tornar "mais desafiador" o trabalho do banco central, diante do atraso na divulgação de dados econômicos importantes. Ele alertou que a ausência de informações oficiais limita a capacidade do Fed de calibrar a política monetária com base em evidências recentes.

A inflação subjacente medida pelo índice de gastos com consumo atingiu 2,9% em agosto. O número é ligeiramente acima do início do ano. O aumento veio principalmente dos bens, enquanto os serviços habitacionais seguem em trajetória de desinflação.

Segundo Powell, o crescimento dos EUA "pode estar em trajetória um pouco mais firme do que o esperado". Mas ele alertou que o Fed ainda enfrenta um "caminho cheio de riscos" ao equilibrar as metas de emprego e inflação.

O FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) considerou apropriado dar "mais um passo em direção a uma postura mais neutra" na reunião de setembro. Powell reforçou que o Fed seguirá ajustando sua política "reunião a reunião", de acordo com as condições econômicas e o balanço de riscos — sem um caminho predeterminado.

Powell vê impacto da imigração e alerta para riscos no emprego. O presidente do Fed afirmou também que as mudanças recentes na imigração nos EUA têm sido mais fortes do que o esperado e que alguns setores já enfrentam dificuldade para encontrar trabalhadores — embora isso ainda não se reflita nos salários. Durante o encontro da NABE, ele ressaltou que não cabe ao Fed opinar sobre política imigratória, mas lidar com seus efeitos econômicos.

* Com informações de Estadão Conteúdo