Topo
Economia

Tarifas aumentam pressão nos preços dos EUA, diz presidente do Fed

Jerome Powell - Jonathan Ernst/File Photo/Reuters
Jerome Powell Imagem: Jonathan Ernst/File Photo/Reuters

Do UOL, em São Paulo*

14/10/2025 14h47

O presidente do Federal Reserve, o banco central dos EUA, Jerome Powell, afirmou hoje que as tarifas impostas recentemente pelos Estados Unidos estão elevando os custos e pressionando os preços no país, reacendendo preocupações sobre o ritmo da inflação.

O que aconteceu

Powell falou durante o encontro anual da National Association for Business Economics (NABE). "Os dados mostram que o aumento dos preços de bens reflete principalmente tarifas, e não pressões inflacionárias mais amplas", afirmou Powell. Ele destacou que as medidas protecionistas recentes têm encarecido produtos importados.

Shutdown atrasa divulgação de índices oficiais. Mesmo com o atraso na divulgação de indicadores oficiais por causa do shutdown do governo americano, o Fed continua monitorando dados públicos e privados. Powell afirmou que a paralisação do governo pode tornar "mais desafiador" o trabalho do banco central, diante do atraso na divulgação de dados econômicos importantes. Ele alertou que a ausência de informações oficiais limita a capacidade do Fed de calibrar a política monetária com base em evidências recentes.

A inflação subjacente medida pelo índice de gastos com consumo atingiu 2,9% em agosto. O número é ligeiramente acima do início do ano. O aumento veio principalmente dos bens, enquanto os serviços habitacionais seguem em trajetória de desinflação.

Segundo Powell, o crescimento dos EUA "pode estar em trajetória um pouco mais firme do que o esperado". Mas ele alertou que o Fed ainda enfrenta um "caminho cheio de riscos" ao equilibrar as metas de emprego e inflação.

O FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto) considerou apropriado dar "mais um passo em direção a uma postura mais neutra" na reunião de setembro. Powell reforçou que o Fed seguirá ajustando sua política "reunião a reunião", de acordo com as condições econômicas e o balanço de riscos — sem um caminho predeterminado.

Powell vê impacto da imigração e alerta para riscos no emprego. O presidente do Fed afirmou também que as mudanças recentes na imigração nos EUA têm sido mais fortes do que o esperado e que alguns setores já enfrentam dificuldade para encontrar trabalhadores — embora isso ainda não se reflita nos salários. Durante o encontro da NABE, ele ressaltou que não cabe ao Fed opinar sobre política imigratória, mas lidar com seus efeitos econômicos.

* Com informações de Estadão Conteúdo

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Economia

Crise leva Carrefour a buscar compradores para lojas na Argentina

Economia

Vale é condenada a pagar R$ 50 mil a operador de Brumadinho por trauma

Economia

Sucesso de Milei pode dar lição ao Brasil, diz The Wall Street Journal

Economia

FMI sobe previsão de PIB do Brasil em 2025, mas reduz para 2026

Economia

Haddad defende taxar bets, critica derrota com MP e tem dia leve no Senado

Economia

'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

Economia

'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

Economia

Soja e milho puxam safra recorde em 2025. IBGE estima avanço de 16,8%

Economia

Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Economia

Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Economia

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Economia

O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

Economia

Como nascem as terceiras camisas dos clubes? Executivo da Adidas explica

Empreendedorismo

Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Economia

Bolsa Família de outubro 2025: confira o calendário completo de pagamentos

Economia

Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

Economia

Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

Economia

Vigilante ganha ação após ser impedida de deixar posto e urinar no uniforme

Economia

Candidato é excluído de concurso para delegado por suposta ameaça a ex

Economia

Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Economia

Ouro supera US$ 4.100 pela 1ª vez na história com tensão entre China e EUA

Economia

CPI: ex-presidente do INSS bate boca com bolsonaristas e diz que 'CGU erra'

Economia

Além das tarifas: China e EUA travam disputa no mercado cripto

Empregos e Carreira

Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695

Economia

PRF apreende R$ 8 milhões em ouro ilegal extraído de terra yanomami

Nossa

Esta companhia aérea decidiu oferecer cerveja grátis na classe econômica

Economia

Bancos são obrigados a oferecer Pix Automático a partir de hoje; entenda

Economia

Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Felipe Salto

Sugestões de ajuste fiscal para fechar o buraco no Orçamento de 2026

Ecoa

Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

Economia

Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Economia

Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

Economia

Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

Economia

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

Economia

Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

Tilt

Como a gigante Nvidia foi parar no centro da disputa entre EUA e China

Estadão Conteúdo

Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

Empregos e Carreira

USP, SAP-SP, Governo de PE e outros órgãos: concursos têm 29,8 mil vagas

Ecoa

Reflorestar é a solução climática mais barata, diz economista Scheinkman

Economia

Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

Economia

Como a PUC-Rio estancou seu déficit milionário, e quais lições tirar disso