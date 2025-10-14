Topo
Sucesso de Milei pode dar lição ao Brasil, diz The Wall Street Journal

Montagem de fotos do presidente Lula (PT) e de Javier Milei, presidente da Argentina - Gabriela Biló/Folhapress e Agustin Marcarian/Reuters
Montagem de fotos do presidente Lula (PT) e de Javier Milei, presidente da Argentina Imagem: Gabriela Biló/Folhapress e Agustin Marcarian/Reuters

14/10/2025 12h25

O jornal americano The Wall Street Journal avalia que o eventual sucesso das reformas econômicas promovidas pelo presidente argentino, Javier Milei, podem gerar aprendizados para outros países da América Latina, incluindo o Brasil.

Em editorial, o veículo destacou os esforços do governo para reduzir o déficit público e restaurar a confiança dos investidores. Alertou, porém, que a estabilidade plena depende da adoção do dólar como moeda oficial.

Se Milei conseguir tornar suas reformas de livre mercado um sucesso econômico e político, a lição se espalhará pelo resto da América Latina e além. Seria uma repreensão à onda de populismo de esquerda que causou problemas desde o Brasil até a Colômbia, Venezuela e América Central Trecho de editorial do The Wall Street Journal

No dia 9 de outubro, o Tesouro dos Estados Unidos interveio para conter a queda do peso argentino. A operação incluiu a compra de pesos e a implementação de um mecanismo de swap cambial de US$ 20 bilhões em parceria com o Banco Central da Argentina.

A iniciativa visa oferecer suporte temporário à moeda local. Porém, segundo o veículo, terá efeito duradouro apenas se a Argentina abandonar o peso e optar pelo dólar.

Desafios e riscos à estabilidade

O editorial destaca que, apesar de reformas fiscais e políticas de mercado, a população continua desconfiada da moeda local, preferindo guardar dólares. Para o WSJ, a dolarização é a única forma de restaurar confiança.

Caso Milei consiga estabilizar a Argentina, o sucesso poderia servir de exemplo para países vizinhos, como Brasil, Colômbia e Venezuela, sobre a importância de disciplina fiscal e confiança monetária. O jornal cita o Equador, que venceu a inflação ao adotar o dólar, como modelo a ser seguido.

