'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 09h34Atualizada em 14/10/2025 11h20

O fracasso da Medida Provisória 1303 complica ainda mais o cenário fiscal brasileiro, avalia Felipe Sichel, economista-chefe da Porto Asset, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Com a perda de uma fonte relevante de arrecadação, o governo enfrenta dúvidas sobre como fechar as contas em 2025 e cumprir a meta de superávit primário, já considerada difícil por analistas.

A primeira coisa que a gente observa com a derrota dessa MP, é problema de calendário. Você tinha uma MP que tinha que ser votada até quarta-feira da semana passada e agora a gente está na terça-feira sem novas perspectivas substituir essa arrecadação que evidentemente fica faltando daqui pra frente.
Felipe Sichel

A gente viu algumas notícias que estariam indicando, por exemplo, retomar partes da MP, uma parte da MP poderia ser retomada via projeto de lei em regime de urgência, outra parte poderia ser incluída na tramitação da reforma do IR no Senado e, obviamente, o fato da arrecadação ser menor à frente por conta da falta da MP ou pela falta da aprovação da MP leva a dúvida sobre a possibilidade de você cumprir a meta para o ano que vem, o que é especialmente complicado porque qualquer processo de alteração de meta envolve essencialmente um aumento de volatilidade de prêmio no mercado, principalmente numa situação tal qual a que o Brasil está agora.
Felipe Sichel

O economista destaca que, mesmo com o cumprimento formal da meta, a trajetória da dívida pública preocupa e pode afetar a confiança dos investidores.

Mesmo que a meta do governo estabelecida para o ano que vem seja cumprida, ainda assim a gente estaria numa dinâmica de primário muito pior do que o necessário para estabilizar a dívida em relação ao PIB. E esse, no final das contas, é a discussão de longo prazo. A gente tem uma dívida em relação ao PIB muito alta, seja para padrões de economias emergentes, seja olhando para a dinâmica dela e a necessidade de estabilizar essa dívida PIB, para que a gente tenha uma dinâmica de crescimento mais sustentável, mais saudável e menos volátil do que a dinâmica de crescimento no Brasil agora.
Felipe Sichel

O fiscal, que é o grande tema da economia brasileira há algumas décadas, ele continua fazendo preço, ele continua sendo notícia e sem nenhuma perspectiva de resolução no curto ou no médio prazo.
Felipe Sichel

Amanda Klein: Após demissões, governo testa base na votação da LDO

O governo entrou no modo eleição. É um processo que vem tomando corpo nos últimos meses. Primeiro com o veto a projetos impopulares, como o aumento do número de deputados, o veto do Lula, e depois a campanha aberta contra a PEC da Blindagem, que levou milhares às ruas em todo o país. Mas ontem o governo subiu o tom e retalhou deputados que fazem parte da base aliada e têm apadrinhados no governo: demitiu aliados dos que votaram contra a MP 1303, conhecida como a medida provisória dos impostos.
Amanda Klein

