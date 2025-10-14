Topo
Economia

Soja e milho puxam safra recorde em 2025. IBGE estima avanço de 16,8%

Governo da Bahia
Imagem: Governo da Bahia

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 09h29

A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deverá alcançar 341,9 milhões de toneladas até o fim de 2025, com uma alta de 16,8% em relação ao ano passado. A estimativa feita em setembro deste ano pelo LSPA (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola), divulgada nesta terça-feira (14) pelo IBGE, traz novo ajuste para cima nas projeções.

O que aconteceu

Crescimento estimado é de 49,2 milhões de toneladas a mais do que na safra de 2024. No ano passado, o total foi de 292,7 milhões de toneladas. Em setembro deste ano, a projeção do IBGE representa um avanço de 660,9 mil toneladas em comparação às estimativas do mês anterior, ou um ajuste de 0,2% a mais.

Principais produtos representam 92,6% da safra projetada. A estimativa do IBGE realizada em setembro para a soja foi de 165,9 milhões de toneladas, para o milho, de 138,4 milhões de toneladas e para a produção do arroz (em casca) de 12,4 milhões de toneladas. Em área colhida, essas três culturas respondem por 88% do total.

Culturas com revisão para cima na projeção do IBGE. No levantamento realizado em setembro, as estimativas para produção que apresentaram as maiores revisões para cima foram as de sorgo (24,8%), milho (20,7%), arroz em casca (17,2%) e de 14,4% para soja.

Crescimento da área de cultivo. Segundo o IBGE, a área a ser colhida na safra 2025 tem aumento de 3%, chegando a 81,4 milhões de hectares, com avanço de 2,4 milhões de hectares e acréscimo de 0,1% (102,7 mil hectares) em relação a agosto.

Estados líderes respondem por 79,5% da safra. A produção do Mato Grosso segue líder como o maior produtor nacional de grãos, com participação de 32,4%, seguido pelo Paraná (13,5%), Goiás (11,3%), Rio Grande do Sul (9,4%), Mato Grosso do Sul (7,4%) e Minas Gerais (5,5%). Em termos regionais, o Centro-Oeste detém 51,4% da produção, seguido pelas regiões Sul (25,1%), Sudeste (8,8%), Nordeste (8,2%) e Norte (6,5%).

