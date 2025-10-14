Topo
Economia

Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Atividades ligadas aos transportes puxam avanço do setor de serviços - Edi Sousa/Ato Press/Estadão Conteúdo
Atividades ligadas aos transportes puxam avanço do setor de serviços Imagem: Edi Sousa/Ato Press/Estadão Conteúdo

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 09h06

O setor de serviços manteve a trajetória positiva e cresceu 2,5% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, mostram dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A variação coloca o setor no maior patamar da série histórica da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), apurada desde 2012.

O que aconteceu

Volume de serviços prestados avançou 2,5% em agosto na comparação anual. O crescimento registrado pela PMS (Pesquisa Mensal de Serviços) corresponde à 17ª alta mensal consecutiva do setor na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado deste ano, o crescimento acumulado do setor é de 2,6%.

Segmento renova recorde e amplia a distância para o patamar pré-pandemia. A sequência de resultados positivos coloca o setor de serviços 18,7% acima do apurado em fevereiro de 2020 como base. O período foi o último antes dos efeitos da Covid-19 sobre a economia nacional.

Alta anual foi puxada por quatro das cinco atividades pesquisadas mensalmente. O avanço, no entanto, ficou limitado a menos da metade (45,8%) dos 166 tipos de serviços prestados no Brasil. Rodrigo Lobo, gerente da PMS, destaca que o grupamento foi determinante para sustentar o crescimento recente do setor.

Serviços de transportes aparecem entre os destaques em um ano. A área de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio exerceu o principal impacto positivo, com avanço de 3,3%. A alta foi impulsionada, principalmente, pelo aumento da receita em transporte aéreo de passageiros; logística de transporte de cargas; rodoviário de cargas; concessionárias de rodovias; ferroviário de cargas; e transporte dutoviário.

O transporte rodoviário coletivo de passageiros e o transporte aéreo têm crescido bastante nesses últimos meses. Tem também o rodoviário e o ferroviário de carga, que vem na esteira do bom momento da agricultura ajudando a explicar esse crescimento mais continuado do setor de serviços.
Rodrigo Lobo, gerente da PMS

Avanços também foram registrados em outros três ramos de atividade. As demais altas na comparação com agosto do ano passado partiram dos segmentos de informação e comunicação (3,4%); dos serviços profissionais, administrativos e complementares (2,9%); e dos serviços prestados às famílias (1,2%).

Única queda na comparação foi contabilizada pelo segmento de outros serviços (-2,7%). A influência negativa foi resultado da pressão pela menor receita vinda de atividades auxiliares dos serviços financeiros; corretoras de títulos e valores mobiliários; administração de bolsas e mercados de balcão organizados; e manutenção e reparação de veículos automotores.

Comparação mensal

Na análise mensal, o volume de serviços prestados no Brasil aumentou 0,1%. A taxa na passagem de julho para agosto representa a sétima variação positiva consecutiva do segmento ante o mês imediatamente anterior. A última queda na base de comparação aconteceu no mês de janeiro (-0,4%).

Sequência positiva é a maior desde o período entre fevereiro e setembro de 2022. Na ocasião, o setor de serviços acumulou crescimento de 5,6%. A trajetória positiva atual, por sua vez, resulta em um avanço significativamente menor, de 2,6%.

Variações positivas foram registradas em quatro das atividades pesquisadas. O destaque do mês ficou por conta dos serviços profissionais, administrativos e complementares (0,4%), que emplacaram o quarto resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 2%. O desempenho da atividade foi puxado por empresas que atuam na área de programas de fidelidade e cartões de desconto; atividades jurídicas; e aluguel de máquinas e equipamentos.

Transportes (0,2%), serviços prestados às famílias (1,0%) e outros serviços (0,6%) também cresceram. Por outro lado, informação e comunicação (-0,5%) foi a única atividade em queda, eliminando, integralmente, o ganho de julho (0,5%). Lobo explica que a atividade foi pressionada pela parte de suporte técnico, manutenção e outros serviços de TI, além de exibição e distribuição cinematográfica devido à comparação com julho, mês que concentra as férias escolares.

Apesar do recuo em serviços de informação e comunicação este mês, a atividade de serviços de tecnologia da informação foi a que mais influenciou a alta acumulada de 2,6% em sete meses. Ela traz um aumento de produtividade notável desde o pós-pandemia e segue crescendo de uma forma continuada, renovando o ápice da sua série em agosto.
Rodrigo Lobo, gerente da PMS

O que é a PMS

Pesquisa acompanha o comportamento do setor de serviços no Brasil. A análise é divulgada mensalmente a partir da receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

Coletada desde janeiro de 2011, a PMS passou a ser divulgada em 2012. Fazem parte do estudo indicadores gerais, sem detalhamento por atividade, para o Brasil e de todas as 27 Unidades da Federação. São também produzidos indicadores específicos por atividade para 11 estados e o Distrito Federal.

Levantamento é dividido em seis grupos de atividade do setor. Integram as divulgações o comportamento dos serviços prestados às famílias, serviços de informação e comunicação, serviços profissionais, administrativos e complementares, transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e outros serviços.

