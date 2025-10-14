Topo
Economia

Vale é condenada a pagar R$ 50 mil a operador de Brumadinho por trauma

Bombeiros trabalham na localização de corpos em Brumadinho (MG) - Divulgação/Corpo dos Bombeiros de MG
Bombeiros trabalham na localização de corpos em Brumadinho (MG) Imagem: Divulgação/Corpo dos Bombeiros de MG

Colaboração para o UOL

14/10/2025 12h28

Um operador de escavadeira que trabalhou na limpeza da área afetada pelo rompimento da barragem em Brumadinho (MG) obteve o direito a uma indenização da Vale e do Consórcio Price Lista. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) estabelece que as empresas devem pagar R$ 50 mil ao trabalhador, que teria desenvolvido problemas psicológicos após ser exposto a um cenário de extrema morbidez.

O que aconteceu

Trabalho em condições traumáticas. O operador foi contratado cerca de duas semanas depois da tragédia para ajudar na remoção de lama e destroços.

Exposição a cenas perturbadoras. Durante a operação de limpeza, o trabalhador foi exposto a cenas de alto impacto psicológico, incluindo a presença de lama, detritos e restos de corpos de vítimas.

O TST confirmou a decisão, entendendo que as empresas têm responsabilidade pelos impactos na saúde mental de trabalhadores expostos a situações de risco extremo. Procurada, a Vale disse não ter comentários sobre o assunto.

Tragédia em Brumadinho

O rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale, na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), provocou uma das maiores tragédias socioambientais do Brasil. Uma avalanche de 12 milhões de metros cúbicos de lama e resíduos de minério de ferro soterrou a área administrativa da empresa, o refeitório que estava lotado, e comunidades próximas.

O desastre, que aconteceu em 25 de janeiro de 2019, resultou na morte de 272 pessoas e causou danos ambientais incalculáveis. As buscas por vítimas duraram anos, e os processos de reparação e responsabilização da empresa continuam em andamento.

