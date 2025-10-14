Topo
Economia

Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 09h25Atualizada em 14/10/2025 09h37

O governo Lula passou a testar a fidelidade da base aliada após derrotas recentes, avalia a colunista Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Segundo Klein, demissões de aliados de deputados que votaram contra a MP das bets e fintechs acirraram a tensão com partidos do centrão, enquanto o Planalto busca garantir apoio para a votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), essencial para o pagamento de emendas em ano eleitoral.

O governo entrou no modo eleição. É um processo que vem tomando corpo nos últimos meses. Primeiro com o veto a projetos impopulares, como o aumento do número de deputados, o veto do Lula, e depois a campanha aberta contra a PEC da Blindagem, que levou milhares às ruas em todo o país. Mas ontem o governo subiu o tom e retalhou deputados que fazem parte da base aliada e têm apadrinhados no governo: demitiu aliados dos que votaram contra a MP 1303, conhecida como a medida provisória dos impostos.
Amanda Klein

Segundo informou a colunista do UOL Raquel Landim, a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política, está mapeando e demitindo aliados dos 251 deputados que ajudaram a derrubar aquela MP.
Amanda Klein

A movimentação ocorre na véspera da votação da LDO, considerada decisiva para garantir as emendas parlamentares e o cumprimento da meta fiscal de superávit em 2026.

Hoje, por exemplo, há uma reunião de líderes e está prevista a votação da LDO, na Comissão Mista de Orçamento. O governo está reavaliando números depois da derrota da MP dos impostos. Mas será mantido no relatório o calendário para pagamento de emendas parlamentares que terão que ser efetivadas pelo governo até meados do ano que vem, ano eleitoral.
Amanda Klein

A meta fiscal do governo é de superávit de 0,25% em 2026, um caminho que ficou mais difícil com a derrota da MP. De volta da Itália, Lula deve se reunir com ministros para definir as medidas que vão repor a perda da receita. Entre as aventadas estão o aumento do IOF, que pode ser feito por meio de decreto, e também projetos de lei reapresentando pontos da MP que caducou, como, por exemplo, o aumento de impostos para bets e Fintechs, além do corte das emendas parlamentares.
Amanda Klein

'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

A primeira coisa que a gente observa com a derrota dessa MP, é problema de calendário. Você tinha uma MP que tinha que ser votada até quarta-feira da semana passada e agora a gente está na terça-feira sem novas perspectivas substituir essa arrecadação que evidentemente fica faltando daqui pra frente.
Felipe Sichel

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Economia

'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

Economia

'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

Economia

Soja e milho puxam safra recorde em 2025. IBGE estima avanço de 16,8%

Economia

Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Economia

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Economia

O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

Empreendedorismo

Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Economia

Como nascem as terceiras camisas dos clubes? Executivo da Adidas explica

Economia

Bolsa Família de outubro 2025: confira o calendário completo de pagamentos

Economia

Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

Economia

Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

Economia

Vigilante ganha ação após ser impedida de deixar posto e urinar no uniforme

Economia

Candidato é excluído de concurso para delegado por suposta ameaça a ex

Economia

Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Economia

Ouro supera US$ 4.100 pela 1ª vez na história com tensão entre China e EUA

Economia

CPI: ex-presidente do INSS bate boca com bolsonaristas e diz que 'CGU erra'

Economia

Além das tarifas: China e EUA travam disputa no mercado cripto

Empregos e Carreira

Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695

Economia

PRF apreende R$ 8 milhões em ouro ilegal extraído de terra yanomami

Nossa

Esta companhia aérea decidiu oferecer cerveja grátis na classe econômica

Economia

Bancos são obrigados a oferecer Pix Automático a partir de hoje; entenda

Economia

Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Felipe Salto

Sugestões de ajuste fiscal para fechar o buraco no Orçamento de 2026

Ecoa

Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

Economia

Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Economia

Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

Economia

Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

Economia

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

Economia

Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

Tilt

Como a gigante Nvidia foi parar no centro da disputa entre EUA e China

Estadão Conteúdo

Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

Empregos e Carreira

USP, SAP-SP, Governo de PE e outros órgãos: concursos têm 29,8 mil vagas

Ecoa

Reflorestar é a solução climática mais barata, diz economista Scheinkman

Economia

Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

Economia

Como a PUC-Rio estancou seu déficit milionário, e quais lições tirar disso

Economia

Ultragaz abre vagas para estágio com bolsa de R$ 3.000 e VR de R$ 1.000

Economia

O que são as terras raras, gatilho para Trump impor tarifa de 100% à China?

Economia

Como financiar imóvel de até R$ 2,25 milhões com juro máximo de 12% ao ano

Economia

Real sustentará ganhos frente ao dólar em 2025, apesar de risco fiscal

Economia

'Meta é democratizar acesso', diz fundadora de marca de cannabis medicinal

Empreendedorismo

Ele fatura R$ 10 milhões com negócio de saladas personalizadas