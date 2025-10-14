Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

O governo Lula passou a testar a fidelidade da base aliada após derrotas recentes, avalia a colunista Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Segundo Klein, demissões de aliados de deputados que votaram contra a MP das bets e fintechs acirraram a tensão com partidos do centrão, enquanto o Planalto busca garantir apoio para a votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), essencial para o pagamento de emendas em ano eleitoral.

O governo entrou no modo eleição. É um processo que vem tomando corpo nos últimos meses. Primeiro com o veto a projetos impopulares, como o aumento do número de deputados, o veto do Lula, e depois a campanha aberta contra a PEC da Blindagem, que levou milhares às ruas em todo o país. Mas ontem o governo subiu o tom e retalhou deputados que fazem parte da base aliada e têm apadrinhados no governo: demitiu aliados dos que votaram contra a MP 1303, conhecida como a medida provisória dos impostos.

Amanda Klein

Segundo informou a colunista do UOL Raquel Landim, a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política, está mapeando e demitindo aliados dos 251 deputados que ajudaram a derrubar aquela MP.

Amanda Klein

A movimentação ocorre na véspera da votação da LDO, considerada decisiva para garantir as emendas parlamentares e o cumprimento da meta fiscal de superávit em 2026.

Hoje, por exemplo, há uma reunião de líderes e está prevista a votação da LDO, na Comissão Mista de Orçamento. O governo está reavaliando números depois da derrota da MP dos impostos. Mas será mantido no relatório o calendário para pagamento de emendas parlamentares que terão que ser efetivadas pelo governo até meados do ano que vem, ano eleitoral.

Amanda Klein

A meta fiscal do governo é de superávit de 0,25% em 2026, um caminho que ficou mais difícil com a derrota da MP. De volta da Itália, Lula deve se reunir com ministros para definir as medidas que vão repor a perda da receita. Entre as aventadas estão o aumento do IOF, que pode ser feito por meio de decreto, e também projetos de lei reapresentando pontos da MP que caducou, como, por exemplo, o aumento de impostos para bets e Fintechs, além do corte das emendas parlamentares.

Amanda Klein

A primeira coisa que a gente observa com a derrota dessa MP, é problema de calendário. Você tinha uma MP que tinha que ser votada até quarta-feira da semana passada e agora a gente está na terça-feira sem novas perspectivas substituir essa arrecadação que evidentemente fica faltando daqui pra frente.

Felipe Sichel

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.