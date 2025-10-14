Gol se prepara para sair da Bolsa; o que o investidor deve fazer?

Ao anunciar que vai fazer uma reorganização societária, a Gol dá o primeiro passo para sair da Bolsa brasileira, reduzir custos e atrair novos sócios, passando a ser negociada apenas no exterior. O investidor que tem ações da companhia aérea poderá escolher entre continuar sócio, vender seus papéis para a própria Gol ou se desfazer deles na Bolsa antes de a reorganização ser concluída.

O que aconteceu

A Gol anunciou ontem um plano para fechar capital no Brasil. Se for aprovado em assembleia de acionistas convocada para 4 de novembro, a companhia deixará de ter suas ações listadas e negociadas na Bolsa B3.

Os investidores minoritários que quiserem continuar sócios da companhia devem esperar a aprovação do processo em assembleia, no dia 4 de novembro. Nesse caso, esses acionistas minoritários vão receber ações da Gol Linhas Aéreas S.A. (GLA), que vai absorver a Gol Linhas Aéreas Inteligentes.

Eles receberão, em troca das suas atuais ações, outras ações da GLA (Gol Linhas Aéreas), um tipo de empresa-mãe que vai incorporar a Gol atualmente listada na Bolsa e pode abrir capital no exterior no futuro. A relação de troca é de uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária da Gol atual e 35 ações ordinárias da GLA para cada ação preferencial da Gol atual.

Na prática, ficar com ações fora da B3 significa abrir mão de liquidez e de transparência, já que a Gol Linhas Aéreas, controlada pela holding Abra, não terá as mesmas obrigações de divulgação de resultados e governança que uma companhia listada. Isso reduz consideravelmente a atratividade do papel, especialmente para o investidor pessoa física. Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos

Se os investidores preferirem vender de volta as ações atuais para a própria Gol, devem se manifestar também após a assembleia de acionistas. Essa recompra por parte da Gol é chamada OPA (Oferta Pública de Aquisição). Nesse processo, a Gol vai fazer uma proposta para recomprar as ações preferenciais que os investidores têm na carteira.

O preço da recompra será definido por um avaliador contratado depois da aprovação do plano, mas o teto está sendo estimado em R$ 6,25 por papel preferencial. A empresa disse, na proposta de reorganização, que pretende gastar no máximo um total de R$ 47,25 milhões na OPA, e existem atualmente 7,5 bilhões de papeis preferenciais em circulação, agrupados em lotes de mil.

A expectativa pela OPA alimentou parte de um movimento de compra das ações da Gol, o que está fazendo o papel subir hoje. Perto do fechamento, às 16h55, a ação subia 2,56%, valendo R$ 5,21 na B3.

Outra opção é se desfazer da ação na Bolsa antes. O investidor que não quiser aguardar o desfecho desse processo de reorganização pode vender a ação que possui na B3 enquanto o capital da empresa não é fechado.

A decisão de aceitar ou não a oferta de venda das ações dependerá do preço justo definido no laudo de avaliação da companhia. Bruna da Costa Gomes, sócia do Eichenberg, Lobato e Abreu Advogados

Perspectivas para a Gol e o setor aéreo da Bolsa

A Gol é vice-líder da aviação brasileira. Dona de 30,1% do transporte doméstico de passageiros no país em agosto, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), em termos de passageiros quilômetros transportados. A Gol transportou no segundo trimestre deste ano, último balanço divulgado da companhia, oito milhões de passageiros, 19% mais que um ano antes, elevou a receita líquida em 22,9%, para R$ 4,8 bilhões, melhorou a margem operacional (Ebitda) de 17,2% para 23,4%.

A empresa segue pressionada pelo alto endividamento. A dívida líquida de R$ 20,5 bilhões consumiu R$ 1,3 bilhão em despesas financeiras apenas nos três meses encerrados em 30 de junho.

O objetivo da reorganização da Gol é buscar sinergias e reduzir custos, disse a companhia. Com a extinção de duas empresas que serão incorporadas pela GLA e mais o encerramento da listagem das ações na Bolsa brasileira, a Gol vai reduzir diversos custos financeiros, de contabilidade a auditoria, além de outras despesas que uma companhia aberta tem para seguir as determinações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e da B3.

Faz sentido para empresa reduzir custos na B3 e CVM. Isso pode gerar uma economia de uns R$ 2 milhões por ano. Pode parecer pouco, mas para uma empresa em reestruturação, qualquer valor faz diferença.

Hugo Queiroz, sócio-gestor da L4 Capital

A negociação da ação da Gol na Bolsa brasileira vem caindo. Desde janeiro de 2024, quando recorreu ao processo nos Estados Unidos equivalente à recuperação judicial no Brasil, o chamado Chapter 11, a Gol precisou receber aportes de capital dos principais sócios. Em maio deste ano, foram R$ 12 bilhões de sócios e capitalização de créditos de credores. Após a operação, a Gol Investment Brasil passou a deter cerca de 99,97% das ações ordinárias e 99,22% das ações preferenciais, deixando apenas 0,78% de free float, bem abaixo do mínimo exigido pela B3, de 15%.

A ação da Gol já tinha pouca liquidez, nem participava mais dos índices, então o custo de manter a empresa listada aqui não se justifica mais.

Fernando Siqueira, chefe de pesquisa da consultoria de investimentos Eleven

O passo seguinte é atrair capital e negociar ações no exterior. Desde 2022, quando a Gol entrou num acordo com a Avianca da Colômbia para criar a Abra, a companhia já sinalizava a intenção de consolidar as operações em um grupo internacional, com atuação em vários países e reduzir a dependência do mercado doméstico brasileiro. A reorganização societária proposta agora reforça essa estratégia, segundo especialistas.

Ao se juntar a outras operações do setor de aviação através da holding Abra, a Gol passa a fazer parte de um grupo maior, o que não só simplifica a governança, mas também fortalece a sua posição para negociar e competir em uma escala global.

Bruna da Costa Gomes, sócio do Eichenberg, Lobato e Abreu Advogados

Outra opção para seguir investindo na aviação nacional é a Azul Linhas Aéreas, terceira maior transportadora do país, com 28,4% do mercado. Mas a empresa também enfrenta os mesmos desafios, dizem analistas de mercado. Eles citam a carga tributária alta na querosene, custos operacionais e financeiros elevados e voláteis por causa das oscilações do dólar e do petróleo, além de uma receita que depende do ritmo da economia e do crédito.

A Embraer também pode atrair investidores. A empresa aeroespacial brasileira é outra empresa que pode receber parte do fluxo de recursos dos investidores que saírem de Gol e decidirem seguir no setor aéreo. A atividade da fabricante opera com margens operacionais maiores que as das transportadoras.