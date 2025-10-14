FMI sobe previsão de PIB do Brasil em 2025, mas reduz para 2026

O FMI (Fundo Monetário Internacional) revisou para cima a projeção de crescimento da economia brasileira neste ano, de 2,3% para 2,4%, no relatório Perspectiva Econômica Mundial. Para 2026, a estimativa para o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro foi ajustada para baixo, de 2,1% para 1,9%, desempenho que segue abaixo das estimativas para o mundo, de 3,2% neste ano e de 3,1% ano que vem.

O que aconteceu

Projeções em alta para PIB do Brasil em 2025. É a segunda revisão positiva feita pelo FMI para economia brasileira neste ano. Nas projeções anteriores, divulgadas em abril e julho, as estimativas do Fundo para a economia brasileira eram de avanços de 2% e 2,3%, respectivamente.

Tarifas pesam em 2026. Já para 2026, o FMI revisou para baixo as projeções de crescimento da economia brasileira, estimando agora um PIB de 1,9%, ante cenário anterior de 2,1%. "A estimativa para 2026 foi revisada para baixo, em parte devido à maior alíquota tarifária sobre as exportações do país para os Estados Unidos", escreve o FMI no relatório.

Inflação será maior. No novo relatório, o FMI passou a prever uma inflação no Brasil medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de 5,2%, ante 4,4% antes. Mas para 2026, o Fundo vê desaceleração dos preços, para 4%. "A revisão reflete, em parte, a estabilização das expectativas de inflação acima da meta, refletindo os desafios de credibilidade associados às incertezas da política fiscal no ano passado, embora o alívio da apreciação cambial mais recente deva chegar no final de 2025 e em 2026", aponta no relatório.

Emprego deve ceder. Para o mercado de trabalho, o FMI projeta desaquecimento, com o desemprego subindo a 7,1% neste ano, ante 6,9% em 2024. Para 2026, o índice de desemprego do Brasil foi estimado em 7,3%.

Crescimento global. Para economia global, o FMI elevou a projeção de crescimento em 2025 a 3,2% de 3%. Já para 2026, o Fundo manteve cenário de crescimento de 3,1%.