Topo
Economia

FMI sobe previsão de PIB do Brasil em 2025, mas reduz para 2026

FMI projeta crescimento de 2,4% para o PIB do Brasil neste ano e de 1,9% em 2026 - REUTERS/Yuri Gripas
FMI projeta crescimento de 2,4% para o PIB do Brasil neste ano e de 1,9% em 2026 Imagem: REUTERS/Yuri Gripas

Do UOL, em São Paulo

14/10/2025 11h45

O FMI (Fundo Monetário Internacional) revisou para cima a projeção de crescimento da economia brasileira neste ano, de 2,3% para 2,4%, no relatório Perspectiva Econômica Mundial. Para 2026, a estimativa para o PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro foi ajustada para baixo, de 2,1% para 1,9%, desempenho que segue abaixo das estimativas para o mundo, de 3,2% neste ano e de 3,1% ano que vem.

O que aconteceu

Projeções em alta para PIB do Brasil em 2025. É a segunda revisão positiva feita pelo FMI para economia brasileira neste ano. Nas projeções anteriores, divulgadas em abril e julho, as estimativas do Fundo para a economia brasileira eram de avanços de 2% e 2,3%, respectivamente.

Tarifas pesam em 2026. Já para 2026, o FMI revisou para baixo as projeções de crescimento da economia brasileira, estimando agora um PIB de 1,9%, ante cenário anterior de 2,1%. "A estimativa para 2026 foi revisada para baixo, em parte devido à maior alíquota tarifária sobre as exportações do país para os Estados Unidos", escreve o FMI no relatório.

Inflação será maior. No novo relatório, o FMI passou a prever uma inflação no Brasil medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de 5,2%, ante 4,4% antes. Mas para 2026, o Fundo vê desaceleração dos preços, para 4%. "A revisão reflete, em parte, a estabilização das expectativas de inflação acima da meta, refletindo os desafios de credibilidade associados às incertezas da política fiscal no ano passado, embora o alívio da apreciação cambial mais recente deva chegar no final de 2025 e em 2026", aponta no relatório.

Emprego deve ceder. Para o mercado de trabalho, o FMI projeta desaquecimento, com o desemprego subindo a 7,1% neste ano, ante 6,9% em 2024. Para 2026, o índice de desemprego do Brasil foi estimado em 7,3%.

Crescimento global. Para economia global, o FMI elevou a projeção de crescimento em 2025 a 3,2% de 3%. Já para 2026, o Fundo manteve cenário de crescimento de 3,1%.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Economia

'É pecado elogiar medida de governo progressista', diz Haddad sobre MP

Economia

'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

Economia

'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

Economia

Soja e milho puxam safra recorde em 2025. IBGE estima avanço de 16,8%

Economia

Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Economia

Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Economia

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Economia

O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

Empreendedorismo

Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Economia

Como nascem as terceiras camisas dos clubes? Executivo da Adidas explica

Economia

Bolsa Família de outubro 2025: confira o calendário completo de pagamentos

Economia

Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

Economia

Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

Economia

Vigilante ganha ação após ser impedida de deixar posto e urinar no uniforme

Economia

Candidato é excluído de concurso para delegado por suposta ameaça a ex

Economia

Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Economia

Ouro supera US$ 4.100 pela 1ª vez na história com tensão entre China e EUA

Economia

CPI: ex-presidente do INSS bate boca com bolsonaristas e diz que 'CGU erra'

Economia

Além das tarifas: China e EUA travam disputa no mercado cripto

Empregos e Carreira

Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695

Economia

PRF apreende R$ 8 milhões em ouro ilegal extraído de terra yanomami

Nossa

Esta companhia aérea decidiu oferecer cerveja grátis na classe econômica

Economia

Bancos são obrigados a oferecer Pix Automático a partir de hoje; entenda

Economia

Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Felipe Salto

Sugestões de ajuste fiscal para fechar o buraco no Orçamento de 2026

Ecoa

Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

Economia

Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Economia

Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

Economia

Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

Economia

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

Economia

Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

Tilt

Como a gigante Nvidia foi parar no centro da disputa entre EUA e China

Estadão Conteúdo

Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

Empregos e Carreira

USP, SAP-SP, Governo de PE e outros órgãos: concursos têm 29,8 mil vagas

Ecoa

Reflorestar é a solução climática mais barata, diz economista Scheinkman

Economia

Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

Economia

Como a PUC-Rio estancou seu déficit milionário, e quais lições tirar disso

Economia

Ultragaz abre vagas para estágio com bolsa de R$ 3.000 e VR de R$ 1.000

Economia

O que são as terras raras, gatilho para Trump impor tarifa de 100% à China?

Economia

Como financiar imóvel de até R$ 2,25 milhões com juro máximo de 12% ao ano

Economia

Real sustentará ganhos frente ao dólar em 2025, apesar de risco fiscal