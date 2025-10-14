‘É pecado elogiar medida de governo progressista’, diz Haddad sobre MP

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em Brasília

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a MP (Medida Provisória) 1.303 e disse que a compensação do aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) tem o objetivo de proteger a sociedade de grupos privilegiados. Ele criticou a perda de validade do texto e afirmou que parece ser pecado defender os ajustes apresentados por um governo progressista.

O que aconteceu

Haddad criticou as avaliações contrárias à MP do IOF. O ministro afirmou que não compreende as manifestações contrárias ao empenho do governo para fechar o Orçamento. "Parece que é pecado elogiar uma medida de governo progressista. Tudo o que você faz para as camadas mais vulneráveis, é populismo no Brasil", disse durante participação em audiência pública na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal.

Ele afirmou que a oposição considera o "corte de gasto tributário como elevação de tributo, não como fim de um privilégio". "Não poderia haver equívoco maior do que isso", disse o ministro. "Não é aumento de tributo. Estamos protegendo a sociedade de grupos de interesse privilegiados", complementou.

Ministro afirmou que a proposta prevê equalizar as cobranças. Segundo Haddad, toda atividade econômica é tributada e contribui para uma parcela do Orçamento. Diante da situação, ele reforçou que o interesse do governo é justamente corrigir distorções e citou a necessidade de tributar as casas de apostas. "Todos pagamos tributos. Quando alguém escapa, isso faz recair sobre toda a sociedade o que está sendo desonerado de um determinado setor", disse.

Parlamentares da oposição e do Centrão derrubaram a MP. A união fez a proposta do governo para a compensação do IOF perder a validade. Entre as medidas apresentadas, o governo previa taxar a receita bruta das bets com alíquota entre 12% e 18% e interromper a isenção de aplicações financeiras, como as letras de crédito incentivadas.

Ele avaliou que a taxação "só é injusta para os desinformados". Ao citar as cobranças extras sobre os "BBBs", sigla para definir bancos, bets e bilionários, Haddad disse que a MP 1.303 era "muito justa" e ressaltou que parlamentares que votaram contra a proposta já se manifestaram favoráveis após a derrubada. "Já recebi de vários parlamentares acenos no sentido de corrigir o que aconteceu", revelou.

A chamada taxação dos BBBs, ela só é injusta na cabeça de pessoas desinformadas sobre o que está acontecendo no Brasil.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

"O mundo inteiro hoje enfrenta problemas fiscais", disse Haddad. O ministro ressaltou que os desequilíbrios no sistema financeiro foram originados durante a crise financeira de 2008 e foram agravados pela pandemia do novo coronavírus. "Estamos acompanhando países vizinhos, países europeus e a maior potência mundial, os Estados Unidos da América, vivendo problemas fiscais", afirmou. Para Haddad, o governo do presidente Lula tenta seguir novas alternativas.