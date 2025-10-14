Topo
Economia

‘É pecado elogiar medida de governo progressista’, diz Haddad sobre MP

Jefferson Rudy/Agência Senado
Imagem: Jefferson Rudy/Agência Senado

Alexandre Novais Garcia e Amanda Freitas

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em Brasília

14/10/2025 10h47

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a MP (Medida Provisória) 1.303 e disse que a compensação do aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) tem o objetivo de proteger a sociedade de grupos privilegiados. Ele criticou a perda de validade do texto e afirmou que parece ser pecado defender os ajustes apresentados por um governo progressista.

O que aconteceu

Haddad criticou as avaliações contrárias à MP do IOF. O ministro afirmou que não compreende as manifestações contrárias ao empenho do governo para fechar o Orçamento. "Parece que é pecado elogiar uma medida de governo progressista. Tudo o que você faz para as camadas mais vulneráveis, é populismo no Brasil", disse durante participação em audiência pública na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal.

Relacionadas

Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'

Resistência à MP dos bancos e bets no Congresso é eleitoral, diz Haddad

Haddad: Lobby de privilegiados derrubou MP dos bancos e bets

Ele afirmou que a oposição considera o "corte de gasto tributário como elevação de tributo, não como fim de um privilégio". "Não poderia haver equívoco maior do que isso", disse o ministro. "Não é aumento de tributo. Estamos protegendo a sociedade de grupos de interesse privilegiados", complementou.

Ministro afirmou que a proposta prevê equalizar as cobranças. Segundo Haddad, toda atividade econômica é tributada e contribui para uma parcela do Orçamento. Diante da situação, ele reforçou que o interesse do governo é justamente corrigir distorções e citou a necessidade de tributar as casas de apostas. "Todos pagamos tributos. Quando alguém escapa, isso faz recair sobre toda a sociedade o que está sendo desonerado de um determinado setor", disse.

Parlamentares da oposição e do Centrão derrubaram a MP. A união fez a proposta do governo para a compensação do IOF perder a validade. Entre as medidas apresentadas, o governo previa taxar a receita bruta das bets com alíquota entre 12% e 18% e interromper a isenção de aplicações financeiras, como as letras de crédito incentivadas.

Ele avaliou que a taxação "só é injusta para os desinformados". Ao citar as cobranças extras sobre os "BBBs", sigla para definir bancos, bets e bilionários, Haddad disse que a MP 1.303 era "muito justa" e ressaltou que parlamentares que votaram contra a proposta já se manifestaram favoráveis após a derrubada. "Já recebi de vários parlamentares acenos no sentido de corrigir o que aconteceu", revelou.

A chamada taxação dos BBBs, ela só é injusta na cabeça de pessoas desinformadas sobre o que está acontecendo no Brasil.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

"O mundo inteiro hoje enfrenta problemas fiscais", disse Haddad. O ministro ressaltou que os desequilíbrios no sistema financeiro foram originados durante a crise financeira de 2008 e foram agravados pela pandemia do novo coronavírus. "Estamos acompanhando países vizinhos, países europeus e a maior potência mundial, os Estados Unidos da América, vivendo problemas fiscais", afirmou. Para Haddad, o governo do presidente Lula tenta seguir novas alternativas.

Estamos fazendo algo inédito, que é perseguir resultados melhores das contas públicas, mas buscando fazer justiça, sem penalizar as camadas economicamente mais vulneráveis.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Economia

'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

Economia

'Sem MP dos impostos, risco fiscal cresce', alerta economista

Economia

Soja e milho puxam safra recorde em 2025. IBGE estima avanço de 16,8%

Economia

Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

Economia

Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Economia

Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

Economia

O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

Empreendedorismo

Fábrica de bolos que começou 'por acaso' tem 302 lojas e fatura R$ 300 mi

Economia

Como nascem as terceiras camisas dos clubes? Executivo da Adidas explica

Economia

Bolsa Família de outubro 2025: confira o calendário completo de pagamentos

Economia

Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

Economia

Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

Economia

Vigilante ganha ação após ser impedida de deixar posto e urinar no uniforme

Economia

Candidato é excluído de concurso para delegado por suposta ameaça a ex

Economia

Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Economia

Ouro supera US$ 4.100 pela 1ª vez na história com tensão entre China e EUA

Economia

CPI: ex-presidente do INSS bate boca com bolsonaristas e diz que 'CGU erra'

Economia

Além das tarifas: China e EUA travam disputa no mercado cripto

Empregos e Carreira

Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695

Economia

PRF apreende R$ 8 milhões em ouro ilegal extraído de terra yanomami

Nossa

Esta companhia aérea decidiu oferecer cerveja grátis na classe econômica

Economia

Bancos são obrigados a oferecer Pix Automático a partir de hoje; entenda

Economia

Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Felipe Salto

Sugestões de ajuste fiscal para fechar o buraco no Orçamento de 2026

Ecoa

Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

Economia

Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Economia

Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

Economia

Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

Economia

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

Economia

Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

Tilt

Como a gigante Nvidia foi parar no centro da disputa entre EUA e China

Estadão Conteúdo

Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

Empregos e Carreira

USP, SAP-SP, Governo de PE e outros órgãos: concursos têm 29,8 mil vagas

Ecoa

Reflorestar é a solução climática mais barata, diz economista Scheinkman

Economia

Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

Economia

Como a PUC-Rio estancou seu déficit milionário, e quais lições tirar disso

Economia

Ultragaz abre vagas para estágio com bolsa de R$ 3.000 e VR de R$ 1.000

Economia

O que são as terras raras, gatilho para Trump impor tarifa de 100% à China?

Economia

Como financiar imóvel de até R$ 2,25 milhões com juro máximo de 12% ao ano

Economia

Real sustentará ganhos frente ao dólar em 2025, apesar de risco fiscal

Economia

'Meta é democratizar acesso', diz fundadora de marca de cannabis medicinal