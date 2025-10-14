Dia dos Professores é feriado? Saiba quem pode folgar no dia 15 de outubro

O Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro, é uma das datas mais tradicionais do calendário escolar brasileiro, mas não é feriado nacional.

O que aconteceu

O 15 de outubro é um ponto facultativo escolar, e escolas públicas e particulares podem suspender as atividades em homenagem aos educadores. Empresas, repartições públicas e demais serviços, porém, funcionam normalmente.

Isso significa que alunos e profissionais da educação podem ter o dia de folga, enquanto os demais setores seguem com expediente normal. Em 2025, a data cai nesta quarta-feira (15).

A origem da data remonta a história da educação brasileira. Em 1827, o imperador Dom Pedro I assinou o decreto que criou as escolas de primeiras letras, o que é reconhecido como um marco da legislação educacional do país.

Em 1963, o presidente João Goulart sancionou e oficializou o Dia do Professor em todo o território brasileiro. A recomendação, à época, era de que as escolas realizassem solenidades em homenagem aos educadores.

Enquanto o Brasil reserva o 15 de outubro para celebrar seus professores, a UNESCO instituiu em 1994 o Dia Mundial dos Professores, comemorado em 5 de outubro em diversos países.

Próximos feriados e pontos facultativos de 2025