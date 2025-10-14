Topo
Crise leva Carrefour a buscar compradores para lojas na Argentina

Colaboração para o UOL

14/10/2025 15h33

O grupo francês Carrefour pode encerrar suas atividades na Argentina após 42 anos de operação. A companhia contratou o Deutsche Bank, banco de investimento alemão com atuação global, para avaliar seus ativos e buscar potenciais compradores. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación.

O que aconteceu

A medida faz parte do plano global do CEO Alexandre Bompard, que pretende concentrar os negócios em mercados mais estáveis e rentáveis, como França, Espanha e Brasil. O processo conduzido pelo Deutsche Bank é uma avaliação preliminar, que pode ou não resultar na venda da operação.

O grupo francês garante que não há risco imediato de fechamento de lojas, nem de cortes em massa. O movimento, porém, reforça o cenário de incerteza que ronda o varejo argentino.

Crise e perda de espaço

O Carrefour, que já foi líder absoluto no setor de supermercados na Argentina, perdeu espaço para redes locais, como a Coto, que hoje detém 22,3% do mercado, contra 21,1% da rede francesa. Desde a saída da Walmart, em 2020, o segmento vem passando por uma onda de reestruturações. O Carrefour tenta evitar o mesmo destino, mas as ofertas recebidas até agora ficaram abaixo do valor estimado dos ativos.

A venda também segue uma tendência global da empresa, que nos últimos anos se desfez de suas operações na Colômbia (2012) e na China (2019) para focar em regiões com maior estabilidade e retorno financeiro.

A crise argentina pesa na decisão

A possível saída do Carrefour é reflexo direto da instabilidade econômica crônica da Argentina, marcada por inflação elevada, desvalorização da moeda e incertezas políticas que afetam o poder de compra e o consumo. O baixo desempenho das vendas, somado à dificuldade de repassar custos e manter margens, tornou o mercado argentino cada vez menos atrativo.

Nos últimos anos, a operação da rede no país registrou perdas financeiras significativas, o que dificulta a sustentabilidade de longo prazo. Além disso, as mudanças frequentes nas regras de mercado e nas políticas de preços impuseram desafios adicionais ao planejamento e à execução das estratégias da companhia.

