CEO de empresa de R$ 44 bilhões critica quem trabalha 'só 40h por semana'

O fundador e presidente da empresa americana Cerebras Systems, Andrew Feldman, afirmou que criar algo realmente inovador requer esforço integral, muito além da tradicional jornada de 40 horas semanais. O executivo, que comanda a companhia do setor de chips para IA, avaliada em US$ 8,1 bilhões (R$ 44,2 bilhões, na cotação atual), destacou que empreendedores precisam estar "presentes a cada minuto acordado".

O que aconteceu

O bilionário afirmou que construir uma companhia de sucesso "não é um trabalho de meio período". Para ele, a dedicação necessária para transformar uma ideia em algo grandioso deve ocupar praticamente todo o tempo do fundador.

O caminho para construir algo novo do nada e torná-lo ótimo não é um trabalho de meio período. Não são 30, 40 ou 50 horas por semana. É cada minuto acordado Andrew Feldman, em entrevista ao podcast '20VC'.

O CEO comparou o ritmo de trabalho de empreendedores ao de atletas de elite, como Cristiano Ronaldo, que mantêm rotina intensa mesmo nos momentos de descanso. "Atletas de classe mundial são assim também. Ronaldo se preocupa com tudo que envolve seu corpo. Ele treina todos os dias e trabalha até no descanso", afirmou.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a média semanal de horas trabalhadas no Brasil, de 39 horas, supera a dos Estados Unidos e de outras economias do G20, como Japão, Coreia do Sul e Reino Unido. O índice é influenciado principalmente pelo regime 6x1 previsto na CLT, que permite até 44 horas semanais, enquanto os EUA têm grande proporção de empregos em tempo parcial.