Brasil sanciona acordos com a Índia que facilitam investimentos

O governo federal sancionou nesta semana três acordos bilaterais que buscam facilitar o fluxo de investimentos entre Brasil e Índia, a quinta maior economia mundial, onde o vice-presidente Geraldo Alckmin desembarca nesta quinta-feira em busca de novas parcerias comerciais.

O que aconteceu

Comitiva de Alckmin inclui ministros e empresários. Os titulares da Saúde, Alexandre Padilha, e da Defesa, José Múcio, acompanham o vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Entre os empresários que participam da viagem estão representantes dos setores de alimentos, bebidas, agronegócio, construção, tecnologia, química e saúde, máquinas e equipamentos, energia e moda.

Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimento inclui medidas de mitigação de riscos jurídicos, governança e agendas temáticas para estimular investimentos bilaterais. O Brasil mantém ou já negociou acordos desse tipo com outros 12 países, mais o Mercosul.

Brasil e Índia selaram o acordo em 25 de janeiro em Nova Déli, e Congresso o aprovou em setembro. O presidente interino Geraldo Alckmin sancionou o decreto na segunda-feira, dias antes de embarcar para o país asiático. O acordo entrará em vigor em 21 de dezembro, e um comitê bilateral se reunirá pelo menos uma vez por ano para avaliar o cumprimento das metas e discutir estratégias de incentivo aos investimentos.

Acordo paralelo formalizado prevê regras para informações sigilosas. Alckmin assinou uma mensagem presidencial instituindo o Acordo sobre a Troca e a Proteção Mútua de Informação Classificadas, que disciplina a troca de informações com a Índia no âmbito de instrumentos de cooperação, contratos e outros acordos.

Outro decreto ataca dupla tributação do IR. Medida entra em vigor em 18 de outubro, reduzindo o risco de que uma empresa seja tributada nos dois países pela mesma atividade. O governo espera que isso diminua a sonegação.

Brasil e Índia mantêm parceria estratégica desde 2006. Os dois países também participam juntos do Brics, G20 e Ibas (fórum de diálogo e cooperação que inclui também a África do Sul).