'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou a necessidade de retomar o horário de verão no Brasil neste ano. Ele afirma que o país está em condição de eficiência energética "completa e absoluta" para 2025.

O que aconteceu

Silveira afirmou que não haverá retorno do horário de verão neste ano. O ministro afirma que a retomada do ajuste nos relógios não é necessária devido ao planejamento realizado e o índice fluvial dos últimos anos. "Nós estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano", afirmou durante participação no Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).

Estamos absolutamente seguros de que não precisamos do horário de verão neste ano.

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia

Ministro garantiu que o governo teria coragem de retomar o horário de verão. "Nós teríamos a coragem completa e absoluta, caso fosse necessário, independente das opiniões e das controvérsias sobre o horário de verão, caso fosse necessário", disse Silveira. Para ele, "o que não pode é faltar energia para o povo brasileiro".

Horário de verão no Brasil está suspenso desde 2019. No mês passado, o Ministério de Minas e Energia afirmou que o tema é "permanentemente avaliado" pelo governo. Em análises recentes, o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) recomenda a volta dos ajustes no relógio para conter as sobrecargas no sistema elétrico.

O ONS avalia que o sistema deve apresentar problemas nos horários de pico nos próximos cinco anos. Sem o horário de verão, o operador prevê a necessidade de despacho de usinas térmicas flexíveis para atender a demanda no horário de pico, com a adoção de medidas alternativas, como a volta do horário de verão.