Vigilante ganha ação após ser impedida de deixar posto e urinar no uniforme

Uma vigilante foi indenizada em R$ 40 mil pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) após ser impedida de usar o banheiro durante o expediente, situação que a fez urinar no próprio uniforme.

O que aconteceu

A 8ª Turma do TRT-RS reconheceu que a trabalhadora foi submetida a condições degradantes durante seu turno de vigilância. Segundo o processo, a vigilante precisava pedir autorização por rádio sempre que queria ir ao banheiro, mas muitas vezes não recebia substituição, o que a impossibilitava de atender à própria necessidade fisiológica.

Outras testemunhas confirmaram que situações semelhantes eram recorrentes, e uma delas afirmou ter precisado urinar em uma garrafa plástica por não conseguir deixar o posto. Em um episódio extremo, uma colega relatou: "houve uma vez que, ao sair para o lanche, encontrei a autora chorando no banheiro; que tentei acalmá-la; que quando voltou do almoço, a reclamante falou à depoente que havia urinado na roupa".

Em primeira instância, o juízo havia fixado a indenização em R$ 5 mil, reconhecendo o constrangimento sofrido, mas sem levar em consideração a gravidade do caso. Ao julgar o recurso, o relator do processo, desembargador Luiz Alberto de Vargas, destacou que a conduta da empresa "prejudicou o atendimento às necessidades básicas fisiológicas de todo ser humano" e que a situação enfrentada pela vigilante era "muito grave, degradante e afronta ao direito do trabalhador a um ambiente de trabalho que proporcione condições básicas de saúde e higiene".

O magistrado salientou ainda que a empresa extrapolou o poder diretivo ao impor controle abusivo sobre necessidades fisiológicas, causando "angústia e aflição, além de se tratar de prática nefasta à saúde do trabalhador". Com base nesses fundamentos, a indenização passou de R$ 5 mil para R$ 40 mil.