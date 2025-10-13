Topo
Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Divulgação do Índice de Preços ao Consumidor foi adiada para do dia 15 para 24 de outubro - Getty Images
Divulgação do Índice de Preços ao Consumidor foi adiada para do dia 15 para 24 de outubro Imagem: Getty Images

Do UOL, em São Paulo *

13/10/2025 10h18

A paralisação de serviços públicos do governo federal dos Estados Unidos entrou no 14º dia nesta segunda-feira (13) com o início de demissões de servidores, ampliação do congelamento de salários e suspensão de divulgação de indicadores econômicos.

O que aconteceu

Shutdown entra na segunda semana com primeiras demissões. O congelamento de despesas do governo federal americano por falta de acordo para aprovação de um novo orçamento no Congresso após endividamento público americano bater o teto legal provocou a demissão de quatro mil funcionários nesta semana, após envio das cartas de desligamento na sexta-feira (10). A Casa Branca informou que outros 750 mil servidores que estão em licença não remunerada podem ser os próximos a serem demitidos.

Áreas sociais têm primeiros impactados. Dirigentes dos departamentos de educação e da saúde disseram às agências de notícias que estão entre os setores que tiveram pessoas demitidas nesta semana.

Militares podem ser os próximos afetados. Dos mais de 750 mil servidores já afastados, 250 mil deixaram de receber pagamentos. O bloqueio pode atingir mais dois milhões de funcionários que recebem pagamentos nesta semana, incluindo militares. Pelo cronograma do governo, a partir dessa quarta-feira (15) deveria começar o pagamento de membros das Forças Armadas.

Divulgação suspensa de indicadores econômicos. O Bureau of Labor Statistics, principal agência federal dos Estados Unidos para coleta e análise de dados econômicos e do mercado de trabalho, comunicou que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em Inglês) será divulgado apenas no próximo dia 24 de outubro, às 9h30 (horário de Brasília). Originalmente, esse indicador deveria ser apresentado depois de amanhã, na quarta-feira (15). O órgão disse que precisou convocar parte do pessoal afastado para concluir esse trabalho ainda neste mês. "Este indicador permite que a Previdência Social cumpra os prazos legais necessários para garantir o pagamento preciso e pontual dos benefícios", justificou.

Sem previsão para divulgação de outros indicadores. O Bureau of Labor Statistics informou, entretanto, que "nenhum outro indicador terá a divulgação remarcada ou anunciada até a retomada dos serviços regulares do governo". Entre os indicadores agendados para esta semana que devem ter divulgação impactada estão dados de seguro-desemprego, de desemprego e de vendas do varejo.

Prejuízos no setor aéreo. Com menor contingente de servidores em áreas como imigração e segurança, mais de cinco mil voos tiveram atrasos e outros 230 foram cancelados apenas no domingo, segundo dados da FlightAware.com, até o início da noite. A associação do setor de viagens nos Estados Unidos estima em US$ 1 bilhão as perdas provocadas pelos atrasos no setor aéreo a cada semana de shurdown.

Atrações turísticas com fucionamento limitado. Além do atendimento reduzido nos aeroportos, o setor de viagens sofre com o fechamento ou redução de horários de operação em parques nacionais, administrados pelo governo federal, casos do Smithsonian Museums e do National Zoo.

* Com agências internacionais

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Economia

Ecoa

Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

Economia

Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

Economia

Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Economia

Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

Economia

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

Economia

Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

Tilt

Como a gigante Nvidia foi parar no centro da disputa entre EUA e China

Estadão Conteúdo

Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

Empregos e Carreira

USP, SAP-SP, Governo de PE e outros órgãos: concursos têm 29,8 mil vagas

Ecoa

Reflorestar é a solução climática mais barata, diz economista Scheinkman

Economia

Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

Economia

Como a PUC-Rio estancou seu déficit milionário, e quais lições tirar disso

Economia

Ultragaz abre vagas para estágio com bolsa de R$ 3.000 e VR de R$ 1.000

Economia

O que são as terras raras, gatilho para Trump impor tarifa de 100% à China?

Economia

Como financiar imóvel de até R$ 2,25 milhões com juro máximo de 12% ao ano

Economia

Real sustentará ganhos frente ao dólar em 2025, apesar de risco fiscal

Economia

'Meta é democratizar acesso', diz fundadora de marca de cannabis medicinal

Empreendedorismo

Ele fatura R$ 10 milhões com negócio de saladas personalizadas

Economia

Novas regras da China sobre terras-raras entram em vigor em 1º/12; entenda

Deutsche Welle

Alta inédita do ouro expõe ordem econômica frágil e põe Brasil sob pressão

Economia

Primeira parcela do décimo terceiro: até quando empresas têm de pagar?

Economia

Veja quais famílias terão direito a até R$ 30 mil para reformar a casa

Economia

Shutdown: Trump inicia demissões em massa em meio à paralisação

Economia

Pessoas com câncer têm direito a benefícios do INSS; veja como solicitar

Economia

PIS/Pasep: Abono extra será pago dia 15; quem tem direito e como receber?

Economia

Odete Roitman ainda inspira os chefes? Paulo Camargo estreia coluna no UOL

Economia

Americanas abrem 5.000 vagas no Brasil; saiba como se inscrever

Economia

A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

Economia

Nova regra de crédito financia imóvel de até R$ 2,25 milhões a 12% ao ano

Economia

Governo proíbe Banco Master de conceder empréstimo consignado a aposentados

Economia

Mickey, Homem Aranha e mais: Oggi Sorvetes anuncia parceria com a Disney

Economia

Crédito do Trabalhador: tenho direito ao empréstimo? Como pedir?

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

Empreendedorismo

Eles faturam R$ 800 mil repaginando kombis: 'Começamos para sobreviver'

Economia

Salário mínimo teve reajuste de R$ 106 em 2025; veja valor do piso nacional

Economia

Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas

Economia

Governo confirma datas de pagamento do Bolsa Família em outubro; veja

Economia

Por falta de crédito, ela criou fintech que já fatura R$ 123 milhões ao ano

Economia

Haddad: Lobby de privilegiados derrubou MP dos bancos e bets

Economia

Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil

Economia

China mira indústria bélica dos EUA e restringe exportação de terras-raras

Economia

Luz do Povo: veja quem tem direito e como receber desconto na energia