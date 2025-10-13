Topo
Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

Capitólio dos Estados Unidos; país entrou em "shutdown" em 1º de outubro - Kent Nishimura/Getty Images via AFP
Capitólio dos Estados Unidos; país entrou em 'shutdown' em 1º de outubro

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 19h57

O presidente da Câmara dos EUA e do Partido Republicano, Mike Johnson, disse hoje que o shutdown —a paralisação do governo federal— pode ser o mais longo da história porque o partido republicano não negociará enquanto os democratas exigirem dinheiro do orçamento para o sistema de saúde americano.

O que aconteceu

O shotdown é resultado de um debate sobre políticas públicas de saúde. O embate quanto aos subsídios ao Affordable Care Act, que vão acabar para milhões de americanos que dependem de auxílio governamental para adquirir seus planos de saúde, impediu que a lei orçamentária do governo federal fosse promulgada.

Os democratas exigem a extensão dos subsídios, enquanto os republicanos dizem que o assunto pode ser tratado depois. "Estamos caminhando em direção a uma das mais longas paralisações da história americana", afirmou Johnson no 13º dia de paralisação, segundo a agência de notícia Associated Press.

A paralisação mais longa foi em 2019, quando durou 35 dias. Na ocasião, Trump exigia dinheiro para construir o muro na fronteira dos Estados Unidos com o México.

Mike Johnson - @SpeakerJohnson - @SpeakerJohnson
Presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson
Imagem: @SpeakerJohnson

Enquanto o shotdown continua, o governo demite funcionários. O presidente da Câmara disse não conhecer os detalhes da demissão de milhares de servidores federais pelo governo Trump em razão da falta de verba provocada pela paralização.

Para democratas, Trump aproveita o momento para dispensar desafetos. Eles argumentam que essas demissões em massa são incomuns, vistas como oportunidade de o governo reduzir custos.

Cerca de 250 mil servidores ficaram sem receber esta semana. Na próxima, cerca de 2 milhões podem ficar sem pagamento.

A paralisação interrompeu ações governamentais de rotina. O governo fechou museus, instituições culturais e viu aeroportos suspendendo voos.

Johnson agradeceu Trump por garantir os salários dos militares. O pagamento —feito com dinheiro de um fundo de pesquisa—, pôs fim a um dos principais pontos de pressão contrao governo.

A Câmara está em recesso, e Johnson se recusa a convocar os deputados para discutir o tema. Já o Senado passou a segunda-feira fechada em razão de um feriado nacional.

