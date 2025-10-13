Topo
Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Banco Santander em Boa Vista (RR) Imagem: Divulgação/Santander

Colaboração para o UOL

13/10/2025 12h46

O Santander abriu inscrições para a 4ª edição de seu programa de estágio, que oferece oportunidades em diferentes áreas do banco.

O que aconteceu

O Santander conta com benefícios. Além de bolsa compatível com o mercado, os ganhos incluem assistência médica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e acesso ao Gympass.

O programa tem três frentes de atuação. As Lojas, o Corporativo, que inclui áreas como Tecnologia, Comunicação, Riscos e Jurídico, e o Atacado, voltado ao atendimento de grandes empresas.

Durante o estágio, os participantes têm a possibilidade de trabalhar em projetos de impacto para o mercado, a sociedade e os clientes. Além disso, podem participar de uma trilha de desenvolvimento oferecida pela Academia Santander, com encontros com executivos e imersão na cultura da instituição.

Quem pode participar

Podem se inscrever estudantes de graduação ou tecnólogo que estejam a partir do segundo semestre e tenham disponibilidade para jornada de 4h ou 6h diárias. O banco busca 'jovens curiosos, questionadores e com vontade de transformar'.

O processo seletivo inclui testes, dinâmicas de grupo e entrevistas com gestores. As inscrições vão até 15 de outubro e devem ser feitas no site oficial do programa.

