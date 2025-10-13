Topo
Economia

Bancos são obrigados a oferecer Pix Automático a partir de hoje; entenda

Pix automático começa a funcionar nesta segunda (16); veja regras e como usar - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Pix automático começa a funcionar nesta segunda (16); veja regras e como usar Imagem: Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 15h59

A oferta de Pix Automático pelo bancos a seus clientes passa a ser obrigatória a partir de hoje, quase quatro meses após sua criação pelo Banco Central, em 16 de junho. A intenção é facilitar o pagamento de contas recorrentes, como as de água, luz e mensalidades.

O que é o Pix Automático?

Com a ferramenta, o consumidor não precisará reagendar seus pagamentos recorrentes de tempos em tempos. O usuário autorizará a cobrança apenas uma vez para que as contas sejam pagas automaticamente na data de vencimento nos meses seguintes. A opção, utilizada para quitar contas e luz, de condomínio e assinaturas, por exemplo, é uma alternativa ao cartão de crédito e ao débito automático.

É melhor do que as alternativas?

O Pix Automático elimina burocracias para empresas e consumidores. Enquanto no débito automático a companhia precisa assinar convênio com diversos bancos, no Pix Automático ela recebe o pagamento de qualquer instituição financeira porque utiliza a rede única e aberta do Banco Central. Além disso, a cobrança do débito automático era feita apenas em dias úteis, enquanto a novidade funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. O consumidor pode agendar os débitos com uma única autorização no app bancário, sem precisar inserir número de cartão, CVV ou data de vencimento, como exige o cartão de crédito. A frequência dos descontos pode ser semanal, mensal, trimestral ou anual.

Vou ser cobrado pelo novo serviço?

Empresas deverão pagar; clientes do banco, não. Caberá às instituições financeiras decidirem se vão cobrar das companhias pela oferta do Pix Automático. A promessa é que o custo seja menor do que aquele cobrado pelo débito automático. O agendamento das contas pelo Pix Automático será grátis para o cliente comum.

Como usar o Pix Automático?

contas boleto - Getty Images/iStock - Getty Images/iStock
Pagar contas com Pix é mais fácil agora
Imagem: Getty Images/iStock

Primeiro a empresa enviará ao cliente a autorização para a cobrança. Esse pedido aparecerá no aplicativo do banco. Após aceitar ou recusar a solicitação, o cliente pode definir algumas regras (impossível no débito automático), como valor máximo do pagamento e uso do cheque especial. Após a autorização, a empresa envia a cobrança ao banco do cliente. A instituição agenda o pagamento e avisa o cliente, que pode conferir o valor e o saldo. No vencimento, o banco realiza o desconto.

Que empresas terão direito?

O benefício é permitido a empresas de todos os portes, inclusive Meis (Microempreendedores Individuais). A única exigência é que a empresa esteja ativa há mais de seis meses.

Por que é uma boa notícia?

Essa modalidade democratiza o parcelamento de contas. Além de fugir dos altos juros cobrados pelo cartão em caso de inadimplência, o benefício alcancerá 60 milhões de brasileiros sem acesso à opção de assinatura no cartão de crédito. Por essa razão, o Pix Automático deverá ser usado para bancar contas de streaming, como Netflix; música, como Spotify; mensalidade de academima, planos de celular, cursos online e clubes e assinatura —aqueles que enviam produtos regularmente, como livros e vinhos.

O Pix já é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil. Cerca de 73% dos brasileiros preferem essa opção, segundo levantamento da MindMiners. Ainda assim, métodos tradicionais como cartão de débito (60%) e crédito (53%) continua como os preferidos para transações recorrentes.

