Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

O Prêmio Nobel de Economia de 2025 foi concedido a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt devido a suas pesquisas para demonstrar como as estratégias de inovação contribuem para impulsionar o desenvolvimento econômico, anunciou a Academia Sueca de Ciências.

O que aconteceu

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt conquistam o Nobel de economia. A escolha foi baseada nas pesquisas desenvolvidas pelos vencedores para explicar o "crescimento econômico impulsionado pela inovação". Os laureados foram responsáveis por estudos a respeito do assunto.

Mokyr dedicou estudos para identificar as causas que normalizaram o desenvolvimento sustentado. A pesquisa destacou que, para as inovações virarem crescimento, não é necessário somente compreender que algo funciona, mas também ter explicações científicas para o fenômeno. Segundo a Academia Sueca, a concepção não era compreendida na Revolução Industrial, o que dificultava a construção de novas descobertas e invenções.

Aghion e Howitt também estudaram os mecanismos por trás do crescimento sustentado. Em um artigo publicado em 1992, eles construíram um modelo matemático para a "destruição criativa". O estudo determinou a evolução da cadeira produtiva com a entrada de um produto novo e melhor no mercado. A inovação representa algo novo e, portanto, é criativa. No entanto, também é destrutiva, porque as empresas cuja tecnologia se torna obsoleta passa a ser superada pela concorrência.

O trabalho dos laureados demonstra que o crescimento econômico não pode ser considerado garantido. Devemos preservar os mecanismos que sustentam a destruição criativa, para não voltemos à estagnação.

John Hassler, presidente do Comitê do Nobel em Ciências Econômicas

Condecorados dividirão 11 milhões de coroas suecas (US$ 1,2 milhão). O valor é de aproximadamente R$ 6,3 milhões (na cotação atual). Mokyr ficará com a metade do valor e Aghion e Howitt dividirão o restante. Eles também receberão a tradicional medalha com perfil de Alfred Nobel, criador do prêmio, feita em ouro de 18 quilates, e um diploma.

Prêmio Nobel de Economia é concedido desde 1968. Na ocasião, a condecoração foi baseada em uma doação à Fundação Nobel em homenagem ao 300º aniversário do Banco da Suécia. A partir de então, o Nobel de Ciências Econômicas passou a ser distribuído com os mesmos princípios das outras categorias.