Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

O governo Lula (PT) estuda reembalar alternativas já tentadas no passado para recuperar a perda de R$ 35 bilhões em arrecadação imposta pela Câmara na última quarta-feira (8).

O que aconteceu

Cardápio de alternativas vai passar por Lula. Elas incluem aumento no percentual de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), taxar as apostas esportivas, conhecidas como bets, e corte de emendas.

Os ingredientes podem ser os mesmos já oferecidos, mas a receita será diferente. É o que defende um parlamentar governista ouvido pelo UOL, sob anonimato.

Oposição se uniu ao centrão e fez MP perder a validade. Ele diz que o governo errou ao apresentar uma proposta englobando muitos setores. A medida provisória que caducou tratava do agronegócio, do setor imobiliário e das bets.

O parlamentar afirma que os setores descontentes se juntaram. A união dessas áreas, com grande poder de lobby, criou maior capacidade de pressionar os deputados a ficarem contra o projeto.

O agro é forte. A Frente Parlamentar da Agropecuária tem 303 deputados. O número representa 59% dos 513 integrantes da Câmara. O governo Lula foi derrotado várias vezes pelo agro em questões sensíveis, como o marco temporal. Mesmo com pedidos atendidos de alterações na MP, eles foram contra a proposta.

Bets geraram reclamação até da base. O parlamentar ouvido pelo UOL contou que governistas criticaram a desistência de insistir com a proposta inicial de aumentar a alíquota sobre as bets de 12% para 18%.

Acordo retirou aumento da medida provisória. O relator da MP, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), justificou o alívio dizendo que, com ele, o centrão havia se comprometido a aprovar o projeto.

Os cálculos também eram favoráveis. O governo abriria mão de R$ 1,5 bilhão e arrecadaria R$ 17 bilhões. Mas Zarattini reclamou que, mesmo com o pedido atendido, houve traição.

O plano agora é fatiar as medidas arrecadatórias. Desta forma, a pressão contrária seria dividida e tornaria menos difícil a aprovação.

O aumento do IOF também pode voltar à mesa. Essa seria a alternativa mais fácil segundo o parlamentar. Ele pode ser determinado a qualquer momento via decreto do Ministério da Fazenda. A equipe de Fernando Haddad avalia o custo de cada medida, tanto econômico quanto político.

Lula chamou uma reunião na próxima semana. Segundo a colunista Carla Araújo, o petista adiantou que quer que o sistema financeiro "pague os impostos devidos". Eles devem bater o martelo sobre as medidas a serem adotadas após a viagem de Lula a Roma.

O governo já estava arrecadando com a medida provisória. A proposta foi publicada no Diário Oficial da União em 11 de junho e, como tem força de lei, estava em vigência. Por isso, o impacto no orçamento deve ser mais forte em 2026.

Outra alternativa pode ser um projeto para taxar as bets retroativamente. De acordo com o parlamentar, a ideia seria aplicar uma taxa e uma multa sobre valores arrecadados antes da regulamentação do setor, nos quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A medida serviria para repatriar o dinheiro do apostador. Pelas regras atuais, estes recursos não podem ser usados por serem "irregulares". Com a proposta, o governo abocanharia parte dos valores ao serem repatriados e regularizados, num "ganha-ganha".

Histórico do IOF

Parlamentares criticaram mexida no IOF e MP surgiu para compensar. Em maio, o governo publicou um decreto aumentando o imposto. O Congresso não gostou e suspendeu a medida. A decisão foi ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Em julho, Moraes autorizou, parcialmente, o aumento do IOF. O ministro decidiu manter o decreto do governo, mas sem a cobrança do chamado "risco sacado". O termo se refere a um tipo de operação em que os bancos antecipam valores à vista para varejistas que venderam a prazo.