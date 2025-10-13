Topo
Economia

Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

Felipe Pereira e Amanda Freitas

Do UOL e colaboração para o UOL, em Brasília

13/10/2025 05h30Atualizada em 13/10/2025 14h17

O governo Lula (PT) estuda reembalar alternativas já tentadas no passado para recuperar a perda de R$ 35 bilhões em arrecadação imposta pela Câmara na última quarta-feira (8).

O que aconteceu

Cardápio de alternativas vai passar por Lula. Elas incluem aumento no percentual de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), taxar as apostas esportivas, conhecidas como bets, e corte de emendas.

Os ingredientes podem ser os mesmos já oferecidos, mas a receita será diferente. É o que defende um parlamentar governista ouvido pelo UOL, sob anonimato.

Oposição se uniu ao centrão e fez MP perder a validade. Ele diz que o governo errou ao apresentar uma proposta englobando muitos setores. A medida provisória que caducou tratava do agronegócio, do setor imobiliário e das bets.

O parlamentar afirma que os setores descontentes se juntaram. A união dessas áreas, com grande poder de lobby, criou maior capacidade de pressionar os deputados a ficarem contra o projeto.

O agro é forte. A Frente Parlamentar da Agropecuária tem 303 deputados. O número representa 59% dos 513 integrantes da Câmara. O governo Lula foi derrotado várias vezes pelo agro em questões sensíveis, como o marco temporal. Mesmo com pedidos atendidos de alterações na MP, eles foram contra a proposta.

Bets geraram reclamação até da base. O parlamentar ouvido pelo UOL contou que governistas criticaram a desistência de insistir com a proposta inicial de aumentar a alíquota sobre as bets de 12% para 18%.

Acordo retirou aumento da medida provisória. O relator da MP, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), justificou o alívio dizendo que, com ele, o centrão havia se comprometido a aprovar o projeto.

Os cálculos também eram favoráveis. O governo abriria mão de R$ 1,5 bilhão e arrecadaria R$ 17 bilhões. Mas Zarattini reclamou que, mesmo com o pedido atendido, houve traição.

O plano agora é fatiar as medidas arrecadatórias. Desta forma, a pressão contrária seria dividida e tornaria menos difícil a aprovação.

O aumento do IOF também pode voltar à mesa. Essa seria a alternativa mais fácil segundo o parlamentar. Ele pode ser determinado a qualquer momento via decreto do Ministério da Fazenda. A equipe de Fernando Haddad avalia o custo de cada medida, tanto econômico quanto político.

Lula chamou uma reunião na próxima semana. Segundo a colunista Carla Araújo, o petista adiantou que quer que o sistema financeiro "pague os impostos devidos". Eles devem bater o martelo sobre as medidas a serem adotadas após a viagem de Lula a Roma.

O governo já estava arrecadando com a medida provisória. A proposta foi publicada no Diário Oficial da União em 11 de junho e, como tem força de lei, estava em vigência. Por isso, o impacto no orçamento deve ser mais forte em 2026.

Outra alternativa pode ser um projeto para taxar as bets retroativamente. De acordo com o parlamentar, a ideia seria aplicar uma taxa e uma multa sobre valores arrecadados antes da regulamentação do setor, nos quatro anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A medida serviria para repatriar o dinheiro do apostador. Pelas regras atuais, estes recursos não podem ser usados por serem "irregulares". Com a proposta, o governo abocanharia parte dos valores ao serem repatriados e regularizados, num "ganha-ganha".

Histórico do IOF

Parlamentares criticaram mexida no IOF e MP surgiu para compensar. Em maio, o governo publicou um decreto aumentando o imposto. O Congresso não gostou e suspendeu a medida. A decisão foi ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Em julho, Moraes autorizou, parcialmente, o aumento do IOF. O ministro decidiu manter o decreto do governo, mas sem a cobrança do chamado "risco sacado". O termo se refere a um tipo de operação em que os bancos antecipam valores à vista para varejistas que venderam a prazo.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Economia

Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Felipe Salto

Sugestões de ajuste fiscal para fechar o buraco no Orçamento de 2026

Ecoa

Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

Economia

Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Economia

Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

Economia

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

Economia

Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

Tilt

Como a gigante Nvidia foi parar no centro da disputa entre EUA e China

Estadão Conteúdo

Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

Empregos e Carreira

USP, SAP-SP, Governo de PE e outros órgãos: concursos têm 29,8 mil vagas

Ecoa

Reflorestar é a solução climática mais barata, diz economista Scheinkman

Economia

Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

Economia

Como a PUC-Rio estancou seu déficit milionário, e quais lições tirar disso

Economia

Ultragaz abre vagas para estágio com bolsa de R$ 3.000 e VR de R$ 1.000

Economia

O que são as terras raras, gatilho para Trump impor tarifa de 100% à China?

Economia

Como financiar imóvel de até R$ 2,25 milhões com juro máximo de 12% ao ano

Economia

Real sustentará ganhos frente ao dólar em 2025, apesar de risco fiscal

Economia

'Meta é democratizar acesso', diz fundadora de marca de cannabis medicinal

Empreendedorismo

Ele fatura R$ 10 milhões com negócio de saladas personalizadas

Economia

Novas regras da China sobre terras-raras entram em vigor em 1º/12; entenda

Deutsche Welle

Alta inédita do ouro expõe ordem econômica frágil e põe Brasil sob pressão

Economia

Primeira parcela do décimo terceiro: até quando empresas têm de pagar?

Economia

Veja quais famílias terão direito a até R$ 30 mil para reformar a casa

Economia

Shutdown: Trump inicia demissões em massa em meio à paralisação

Economia

Pessoas com câncer têm direito a benefícios do INSS; veja como solicitar

Economia

PIS/Pasep: Abono extra será pago dia 15; quem tem direito e como receber?

Economia

Odete Roitman ainda inspira os chefes? Paulo Camargo estreia coluna no UOL

Economia

Americanas abrem 5.000 vagas no Brasil; saiba como se inscrever

Economia

A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

Economia

Nova regra de crédito financia imóvel de até R$ 2,25 milhões a 12% ao ano

Economia

Governo proíbe Banco Master de conceder empréstimo consignado a aposentados

Economia

Mickey, Homem Aranha e mais: Oggi Sorvetes anuncia parceria com a Disney

Economia

Crédito do Trabalhador: tenho direito ao empréstimo? Como pedir?

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

Empreendedorismo

Eles faturam R$ 800 mil repaginando kombis: 'Começamos para sobreviver'

Economia

Salário mínimo teve reajuste de R$ 106 em 2025; veja valor do piso nacional

Economia

Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas

Economia

Governo confirma datas de pagamento do Bolsa Família em outubro; veja

Economia

Por falta de crédito, ela criou fintech que já fatura R$ 123 milhões ao ano

Economia

Haddad: Lobby de privilegiados derrubou MP dos bancos e bets

Economia

Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil