PRF apreende R$ 8 milhões em ouro ilegal extraído de terra yanomami

Divulgação/Agência Gov
Imagem: Divulgação/Agência Gov

Colaboração para o UOL

13/10/2025 16h05

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11,6 quilos de ouro, avaliados em cerca de R$ 8 milhões, durante ação de combate ao garimpo ilegal que afeta a Terra Indígena Yanomami, localizada entre os estados do Amazonas e de Roraima.

O que aconteceu

A ação aconteceu na última sexta-feira durante fiscalização na BR-174, em Boa Vista (RR). A operação foi coordenada pela Casa de Governo em Roraima e visa enfraquecer a logística do garimpo que afeta a Terra Indígena Yanomami.

O material estava dividido em 20 barras e escondido dentro de um veículo conduzido por um homem de 48 anos, que foi preso. O suspeito foi encaminhado à sede da PRF, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a PRF, o motorista afirmou não saber o conteúdo do pacote que transportava. Ele alegou ter recebido o material no município de Mucajaí (RR), para entrega em Boa Vista.

Histórico recente de ouro em Roraima

Nos últimos dois anos, as forças federais vêm registrando grandes apreensões de ouro em Roraima, resultado do fortalecimento das ações coordenadas de combate ao garimpo ilegal. Em agosto de 2025, a PRF apreendeu, na capital, 103 quilos de ouro na BR-401, avaliados em mais de R$ 61 milhões — o maior volume já interceptado pela corporação.

Meses antes, em novembro de 2024, a PRF havia apreendido 21 quilos de ouro, divididos em 33 barras e avaliados em cerca de R$ 10 milhões, no município de Rorainópolis. No mesmo período, a Polícia Federal realizou outra operação significativa no Aeroporto Internacional de Boa Vista, onde apreendeu 11,7 quilos de ouro, avaliados em aproximadamente R$ 8,1 milhões, todos sem comprovação de origem legal.

Com a nova apreensão, as forças federais já retiraram de circulação 150,4 quilos de ouro de origem ilegal em Roraima, o equivalente a mais de R$ 104 milhões.

