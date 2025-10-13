Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

A companhia aérea Gol vai propor aos acionistas uma reorganização societária que pode culminar no fechamento de seu capital e na saída do Nível 2 de governança corporativa da B3, segundo fato relevante divulgado nesta noite.

O conselho de administração da empresa aprovou a proposta de incorporação da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e da Gol Investment Brasil S.A. (GIB) pela Gol Linhas Aéreas S.A. (GLA), empresa de capital fechado controlada integralmente pela Gol. A assembleia de acionistas para votar a operação foi convocada para 4 de novembro.

De acordo com o documento, o objetivo da reorganização é "buscar sinergias e reduzir custos", além de simplificar a estrutura societária do grupo. Para que a operação seja consumada, a Gol Investment Brasil deverá lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações preferenciais em circulação. O valor total da OPA não poderá ultrapassar R$ 47,25 milhões.

A companhia informou ainda que um comitê formado exclusivamente por conselheiros independentes foi criado para negociar os termos da operação e a relação de troca de ações. Pela proposta, os acionistas da Gol receberão uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária que possuem e 35 ações ordinárias da GLA para cada ação preferencial.

A reorganização ocorre em meio ao processo de reestruturação financeira do grupo. Em maio deste ano, a Gol realizou um aumento de capital de R$ 12 bilhões, com a capitalização de créditos de diversos credores. Após a operação, a Gol Investment Brasil passou a deter cerca de 99,97% das ações ordinárias e 99,22% das ações preferenciais, deixando apenas 0,78% de free float — bem abaixo do mínimo exigido pela B3.

A bolsa havia concedido à Gol prazo até janeiro de 2027 para se adequar à exigência de participação mínima de ações em circulação. Em setembro, também determinou que a empresa ajustasse o preço unitário de suas ações preferenciais, que não podem ser negociadas por menos de R$ 1, até 29 de janeiro de 2026.

Com a conclusão da incorporação, a GLA sucederá integralmente a Gol e a GIB em seus direitos e obrigações, e não pretende abrir capital nem listar suas ações na B3 — o que resultará no fechamento do capital da companhia aérea e no fim da negociação de seus papéis em bolsa.

As ações da Gol encerraram o dia cotadas a R$ 5,08 o lote de mil papéis, em alta de 3,7%.

Com informações da Reuters