Topo
Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Exportações da China aumentaram 8,3% em setembro ante mesmo mês de 2024 - STR / AFP
Exportações da China aumentaram 8,3% em setembro ante mesmo mês de 2024 Imagem: STR / AFP

Do UOL, em São Paulo*

13/10/2025 08h22

As exportações da China cresceram em setembro mais que o esperado pelo mercado, mas incertezas sobre o desempenho do comércio exterior do país, após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciar novo aumento de tarifas para os produtos chineses, provocam volatidade nas Bolsas.

O que aconteceu

Exportações chinesas crescem mais que o esperado. As exportações da China aumentaram 8,3% em setembro ante mesmo mês de 2024, segundo dados divulgados por Pequim nesta segunda-feira (13). O desempenho é o melhor desde março, representa uma aceleração em relação a agosto, quando as vendas externas avançaram 4,4%, e ainda superou as projeções de mercado apuradas pela Reuters, que projetavam aumento de 6%.

Importações também avançam. As compras da China de outros mercados no mundo também aceleraram, com crescimento de 7,4% em setembro ante agosto, mais que em agosto (+1,5%) e superando estimativas de mercado, que projetavam ganho de 1,5%.

Novo tarifaço dos EUA preocupa. O desempenho da balança comercial chinesa alivia em parte as preocupações de investidores com o comércio exterior do país depois que o presidente Donald Trump anunciou na sexta-feira (10) a imposição de tarifas de 100%, reacendendo a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A medida, se confirmada, entra em vigor no próximo dia 1º de novembro.

China responde à ameaça. No domingo, membros do governo chinês afirmaram que país vai recuar diante da ameaça da tarifa adicional de 100%, mas pediu aos Estados Unidos que as diferenças sejam resolvidas por meio de negociações.

Bolsa reage negativamente. O índice de Xangai, principal indicador do mercado acionário chinês, abriu a sessão desta segunda-feira com forte queda, chegando a recuar 2,5%, mas reagiu ao longo da sessão, para fechar com recuo mais leve, de 0,2%. Já o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,5%, enquanto o Hang Seng, da Blsa de Hong Kong, fechou com queda de 1,52% após ter perdido até 3,5%.

* Com agências internacionais

