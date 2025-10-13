Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

O novo modelo de crédito imobiliário deve injetar R$ 40 bilhões em 2026 e ampliar o acesso da classe média ao financiamento, afirma Ely Wertheim, presidente-executivo do Secovi-SP.

O sistema prevê juros de até 12% ao ano para imóveis de até R$ 2,25 milhões, além de elevar o percentual financiável para 80% do valor do imóvel. A mudança terá implementação gradual até 2027 e pode beneficiar milhares de famílias.

Nós calculamos, aproximadamente, neste primeiro ano, que seria o ano de teste, a partir agora de janeiro deste ano, aproximadamente R$ 40 bilhões em dinheiro novo para a classe média acessar esse financiamento, vamos dizer, em condições melhores. No total de cinco anos, aproximadamente, nós devemos estar falando entre R$ 180 a 190 bilhões em dinheiro novo, além daquele que os 65% do direcionamento, como você bem explicou, já encaminha, já coloca ali para o mercado imobiliário.

Ely Wertheim

Wertheim ressalta que o novo modelo representa um avanço técnico e dará fôlego ao sistema de crédito imobiliário por até 25 anos.

Então é uma notícia de fato muito boa para o crédito imobiliário, para o comprador de apartamento. É uma notícia importante tecnicamente, ele dá um fôlego para o sistema brasileiro de poupança e empréstimo por volta de 20 anos, provavelmente nós vamos ter entre 20 e 25 anos desse sistema renovado.

Ely Wertheim

O presidente do Secovi-SP também destaca a decisão da Caixa de financiar até 80% do valor do imóvel, tendência que pode ser seguida por outros bancos.

Outra notícia é a questão da Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela passou o valor do imóvel para 80%. Isso não tem nada, não tem uma relação direta com a medida do governo, porque é uma atitude do agente financeiro, do Banco Caixa Econômica Federal, que a gente acredita também que no tempo, com calma, os outros bancos acompanharão esse movimento da Caixa Econômica Federal.

Ely Wertheim

Na visão de Wertheim, o impacto para a classe média será expressivo, mesmo que o início seja tímido por causa da fase de testes e das regras de transição.

A partir de agora, a classe média vai ter acesso a condições de crédito muito melhor, baseado num juro da caderneta de poupança que os bancos vão também poder operar livremente, que é um juro tabelado de 6%. O impacto será muito grande a favor dessas famílias de classe média.

Ely Wertheim

Claro que num primeiro momento ainda tímido porque é uma parcela pequena do compulsório, mas nós vamos ter a partir de 2026 e 2027 milhares de famílias que vão ter uma condição de crédito imobiliário, que vão ter uma condição de crédito imobiliário muito mais adequada, muito mais dentro da sua possibilidade de pagamento. A gente está muito otimista com essa medida. De novo, eu insisto, tecnicamente ela é perfeita. O crédito imobiliário, a caderneta de poupança com essa nova fórmula ganha um fôlego de 20 anos para a gente ter novos problemas. Então foi uma grande medida tecnicamente, vai colocar para dentro do mercado imobiliário dezenas de famílias que hoje têm uma condição ruim e a gente acredita num sucesso muito grande desse novo modelo de crédito imobiliário.

Ely Wertheim

