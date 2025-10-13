Topo
Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Do UOL, em São Paulo

13/10/2025 09h49Atualizada em 13/10/2025 09h49

O novo modelo de crédito imobiliário deve injetar R$ 40 bilhões em 2026 e ampliar o acesso da classe média ao financiamento, afirma Ely Wertheim, presidente-executivo do Secovi-SP.

O sistema prevê juros de até 12% ao ano para imóveis de até R$ 2,25 milhões, além de elevar o percentual financiável para 80% do valor do imóvel. A mudança terá implementação gradual até 2027 e pode beneficiar milhares de famílias.

Nós calculamos, aproximadamente, neste primeiro ano, que seria o ano de teste, a partir agora de janeiro deste ano, aproximadamente R$ 40 bilhões em dinheiro novo para a classe média acessar esse financiamento, vamos dizer, em condições melhores. No total de cinco anos, aproximadamente, nós devemos estar falando entre R$ 180 a 190 bilhões em dinheiro novo, além daquele que os 65% do direcionamento, como você bem explicou, já encaminha, já coloca ali para o mercado imobiliário.
Ely Wertheim

Wertheim ressalta que o novo modelo representa um avanço técnico e dará fôlego ao sistema de crédito imobiliário por até 25 anos.

Então é uma notícia de fato muito boa para o crédito imobiliário, para o comprador de apartamento. É uma notícia importante tecnicamente, ele dá um fôlego para o sistema brasileiro de poupança e empréstimo por volta de 20 anos, provavelmente nós vamos ter entre 20 e 25 anos desse sistema renovado.
Ely Wertheim

O presidente do Secovi-SP também destaca a decisão da Caixa de financiar até 80% do valor do imóvel, tendência que pode ser seguida por outros bancos.

Outra notícia é a questão da Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela passou o valor do imóvel para 80%. Isso não tem nada, não tem uma relação direta com a medida do governo, porque é uma atitude do agente financeiro, do Banco Caixa Econômica Federal, que a gente acredita também que no tempo, com calma, os outros bancos acompanharão esse movimento da Caixa Econômica Federal.
Ely Wertheim

Na visão de Wertheim, o impacto para a classe média será expressivo, mesmo que o início seja tímido por causa da fase de testes e das regras de transição.

A partir de agora, a classe média vai ter acesso a condições de crédito muito melhor, baseado num juro da caderneta de poupança que os bancos vão também poder operar livremente, que é um juro tabelado de 6%. O impacto será muito grande a favor dessas famílias de classe média.
Ely Wertheim

Claro que num primeiro momento ainda tímido porque é uma parcela pequena do compulsório, mas nós vamos ter a partir de 2026 e 2027 milhares de famílias que vão ter uma condição de crédito imobiliário, que vão ter uma condição de crédito imobiliário muito mais adequada, muito mais dentro da sua possibilidade de pagamento. A gente está muito otimista com essa medida. De novo, eu insisto, tecnicamente ela é perfeita. O crédito imobiliário, a caderneta de poupança com essa nova fórmula ganha um fôlego de 20 anos para a gente ter novos problemas. Então foi uma grande medida tecnicamente, vai colocar para dentro do mercado imobiliário dezenas de famílias que hoje têm uma condição ruim e a gente acredita num sucesso muito grande desse novo modelo de crédito imobiliário.
Ely Wertheim

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

Economia

Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

Economia

Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Economia

Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

Economia

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

Economia

Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

Tilt

Como a gigante Nvidia foi parar no centro da disputa entre EUA e China

Estadão Conteúdo

Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

Empregos e Carreira

USP, SAP-SP, Governo de PE e outros órgãos: concursos têm 29,8 mil vagas

Ecoa

Reflorestar é a solução climática mais barata, diz economista Scheinkman

Economia

Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

Economia

Como a PUC-Rio estancou seu déficit milionário, e quais lições tirar disso

Economia

Ultragaz abre vagas para estágio com bolsa de R$ 3.000 e VR de R$ 1.000

Economia

O que são as terras raras, gatilho para Trump impor tarifa de 100% à China?

Economia

Como financiar imóvel de até R$ 2,25 milhões com juro máximo de 12% ao ano

Economia

Real sustentará ganhos frente ao dólar em 2025, apesar de risco fiscal

Economia

'Meta é democratizar acesso', diz fundadora de marca de cannabis medicinal

Empreendedorismo

Ele fatura R$ 10 milhões com negócio de saladas personalizadas

Economia

Novas regras da China sobre terras-raras entram em vigor em 1º/12; entenda

Deutsche Welle

Alta inédita do ouro expõe ordem econômica frágil e põe Brasil sob pressão

Economia

Primeira parcela do décimo terceiro: até quando empresas têm de pagar?

Economia

Veja quais famílias terão direito a até R$ 30 mil para reformar a casa

Economia

Shutdown: Trump inicia demissões em massa em meio à paralisação

Economia

Pessoas com câncer têm direito a benefícios do INSS; veja como solicitar

Economia

PIS/Pasep: Abono extra será pago dia 15; quem tem direito e como receber?

Economia

Odete Roitman ainda inspira os chefes? Paulo Camargo estreia coluna no UOL

Economia

Americanas abrem 5.000 vagas no Brasil; saiba como se inscrever

Economia

A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

Economia

Nova regra de crédito financia imóvel de até R$ 2,25 milhões a 12% ao ano

Economia

Governo proíbe Banco Master de conceder empréstimo consignado a aposentados

Economia

Mickey, Homem Aranha e mais: Oggi Sorvetes anuncia parceria com a Disney

Economia

Crédito do Trabalhador: tenho direito ao empréstimo? Como pedir?

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

Empreendedorismo

Eles faturam R$ 800 mil repaginando kombis: 'Começamos para sobreviver'

Economia

Salário mínimo teve reajuste de R$ 106 em 2025; veja valor do piso nacional

Economia

Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas

Economia

Governo confirma datas de pagamento do Bolsa Família em outubro; veja

Economia

Por falta de crédito, ela criou fintech que já fatura R$ 123 milhões ao ano

Economia

Haddad: Lobby de privilegiados derrubou MP dos bancos e bets

Economia

Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil

Economia

China mira indústria bélica dos EUA e restringe exportação de terras-raras

Economia

Luz do Povo: veja quem tem direito e como receber desconto na energia

Economia

Bolsa e dólar reagem a IPCA e queda da MP de bets e bancos