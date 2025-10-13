Topo
CPMI do INSS: Relator e ex-presidente do INSS se atacam; sessão é suspensa

O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) - Geraldo Magela/Agência Senado
O relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL) Imagem: Geraldo Magela/Agência Senado

Luiza Stievano

Colaboração para o UOL, em Brasília

13/10/2025 17h53Atualizada em 13/10/2025 18h00

O ex-presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) Alessandro Stefanutto e o relator da CPMI do INSS (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), discutiram no início da sessão desta tarde. Em uma hora de duração, a sessão já foi suspensa duas vezes.

O que aconteceu

Relator perguntou sobre a relação de Stefanutto com diretor de benefícios. A pergunta gerou incômodo no depoente, que respondeu ter mantido "todos os diretores que já estavam no INSS". André Fidélis, ex-diretor de Benefícios, foi nomeado antes de sua gestão do INSS, disse Stefanutto.

"Eu decido o que é objetivo ou não", disse ex-presidente do INSS. Gaspar insistiu na pergunta sobre Fidélis e afirmou que o depoente tinha falta de objetividade, Stefanutto disse que ele decidiria o que deveria ou não responder. "Eu estou aqui como testemunha, então eu decido minha resposta. Eu defino se ela é objetiva ou não", disse.

Foi a segunda vez que a sessão foi suspensa. Isso se deu logo após um bate-boca entre o relator e o ex-presidente do INSS. Este chamou a atitude do deputado de "vergonha" e chegou a ficar com o dedo em riste em oposição a Gaspar. Este respondeu que ele era "o cabeça de uma instituição que roubou aposentados".

Stefanutto pediu desculpas na volta da sessão. O pedido foi aceito imediatamente pelo relator.

Não foi a primeira suspensão

Stefanutto se recusou a responder logo a primeira pergunta da oitiva. Era sobre quanto tempo o ex-presidente do instituto tinha no serviço público, o que não era incriminatório.

Ele tem um habeas corpus para ficar em silêncio. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), esclareceu no início da sessão que o documento, dado pelo ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), concede o direito "parcial" à não resposta, ou seja, apenas ao que o convidado avalie que pode gerar autoincriminação.

Mais adiante, Stefanutto esclareceu que está no serviço público desde 1993. Após um intervalo de cinco minutos solicitado pelo presidente da CPMI ele respondeu ao relator, mas depois apontou o que o depoente chamou de parcialidade e pré-julgamento.

