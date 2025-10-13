Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Com o avanço da tecnologia, identificar notas falsas ficou mais acessível, e a câmera do seu celular pode ser um aliado nesse processo.

O que aconteceu

O próprio Governo Federal tem um aplicativo que, através do uso da câmera fotográfica do celular, ajuda a identificar uma cédula e mostra os itens de segurança. "Ao conferir esses itens, você consegue saber se uma cédula é verdadeira ou falsa", diz a página do app, chamado Dinheiro Brasileiro.

O Governo ressalta, porém, que o aplicativo não analisa se uma nota de Real é autêntica, e sim ajuda a identificar e conhecer os itens de segurança. A prática, porém, já pode ser suficiente para saber se a cédula é ou não verdadeira.

Como utilizar o app do Governo:

Identifique uma cédula

Acesse a câmera fotográfica do celular, centralize o verso da cédula na tela e espere o aplicativo fazer a identificação. Você também pode escolher a cédula que deseja na lista disponível no aplicativo.

Confira a autenticidade

Clique na cédula que você deseja e verifique os itens de segurança na cédula que tem em mãos: Marca-d'Água, Faixa Holográfica, Alto-Relevo, Número Escondido, Imagem Latente, Registro Coincidente, Elementos Fluorescentes, Quebra-Cabeça, Número que Muda de Cor e Fio de Segurança. O aplicativo orienta a como reconhecer o elemento de segurança. "A identificação é feita por você", diz o tutorial.

Como identificar a veracidade de uma nota de real

Alguns elementos de segurança são comuns a todas as cédulas do real. Diretora de Administração do Banco Central, Carolina Barrosa falou sobre eles durante uma live.

Marca d´água

Todas as cédulas possuem uma grande área clara. Quando esse espaço é colocado contra a luz, a marca d´água fica perceptível.

Ela se assemelha muito a um desenho feito a lápis. Vemos tons de cinza, tons claros e escuros. No caso da nota de R$5, eu preciso ser capaz de ver a garça e o número 5; na cédula de R$2, ver a tartaruga-marinha e o número 2; na cédula de R$10, ver a arara-vermelha e o número 10; na nota de R$20, ver o mico-leão dourado e o número 20; a onça-pintada e o número 50 na cédula de R$50; a garoupa e o número de 100 na cédula de R$100; e o lobo-guará e o número 200 na cédula de R$200. Essa correlação é extremamente importante Carolina Barrosa, diretora de Administração do Banco Central, durante a LiveBC

Número escondido

Para conseguir vê-lo, é preciso colocar a cédula na horizontal e deixá-la perpendicular à área dos olhos.

Alto-relevo

Já para conferir o alto-relevo, é preciso tocar as cédulas com as pontas dos dedos.

"Antes de falar do alto-relevo, é preciso falar do papel do qual são feitas as cédulas. É o papel fiduciário, mais resistente para suportar o manuseio, a circulação, difere do papel comum, que é mais liso", explicou Carolina.

Nas cédulas de R$2, R$5 e R$10, por exemplo, o alto-relevo está na frente. Nas demais cédulas, eles estão na frente e no verso. É possível encontrá-lo, por exemplo, em inscrições como "República Federativa do Brasil", na efígie da República e nas laterais da cédula Carolina Barrosa, diretora de Administração do Banco Central, durante a LiveBC

Número que muda de cor

Está presente nas cédulas de R$10, R$20 e R$200.

"Quando inclino a nota, o verde vira azul e tem um efeito de barra rolando dentro do número", mostrou a diretora, ao manejar a nota de R$20.

Faixa holográfica

Aparece nas cédulas de R$50 e R$100. Na faixa holográfica da cédula de R$100, é possível perceber no canto superior o número 100 e a palavra "REAIS". Eles se alternam, é possível ver um por vez.

No centro da faixa holográfica, é possível ver a garoupa, em prata fosca; já no canto inferior, um desenho de corais e o número 100, que aparecem várias cores ao movimentar a cédulas, e uma estrela do mar em prata fosca.