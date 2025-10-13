Topo
Economia

Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto

Colaboração para o UOL

13/10/2025 18h18

Com o avanço da tecnologia, identificar notas falsas ficou mais acessível, e a câmera do seu celular pode ser um aliado nesse processo.

O que aconteceu

O próprio Governo Federal tem um aplicativo que, através do uso da câmera fotográfica do celular, ajuda a identificar uma cédula e mostra os itens de segurança. "Ao conferir esses itens, você consegue saber se uma cédula é verdadeira ou falsa", diz a página do app, chamado Dinheiro Brasileiro.

Relacionadas

CPMI do INSS: Relator e ex-presidente do INSS se atacam; sessão é suspensa

Além das tarifas: China e EUA travam disputa no mercado cripto

Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695

O Governo ressalta, porém, que o aplicativo não analisa se uma nota de Real é autêntica, e sim ajuda a identificar e conhecer os itens de segurança. A prática, porém, já pode ser suficiente para saber se a cédula é ou não verdadeira.

Como utilizar o app do Governo:

  1. Identifique uma cédula

Acesse a câmera fotográfica do celular, centralize o verso da cédula na tela e espere o aplicativo fazer a identificação. Você também pode escolher a cédula que deseja na lista disponível no aplicativo.

  1. Confira a autenticidade

Clique na cédula que você deseja e verifique os itens de segurança na cédula que tem em mãos: Marca-d'Água, Faixa Holográfica, Alto-Relevo, Número Escondido, Imagem Latente, Registro Coincidente, Elementos Fluorescentes, Quebra-Cabeça, Número que Muda de Cor e Fio de Segurança. O aplicativo orienta a como reconhecer o elemento de segurança. "A identificação é feita por você", diz o tutorial.

Como identificar a veracidade de uma nota de real

Alguns elementos de segurança são comuns a todas as cédulas do real. Diretora de Administração do Banco Central, Carolina Barrosa falou sobre eles durante uma live.

  • Marca d´água

Todas as cédulas possuem uma grande área clara. Quando esse espaço é colocado contra a luz, a marca d´água fica perceptível.

Ela se assemelha muito a um desenho feito a lápis. Vemos tons de cinza, tons claros e escuros. No caso da nota de R$5, eu preciso ser capaz de ver a garça e o número 5; na cédula de R$2, ver a tartaruga-marinha e o número 2; na cédula de R$10, ver a arara-vermelha e o número 10; na nota de R$20, ver o mico-leão dourado e o número 20; a onça-pintada e o número 50 na cédula de R$50; a garoupa e o número de 100 na cédula de R$100; e o lobo-guará e o número 200 na cédula de R$200. Essa correlação é extremamente importante Carolina Barrosa, diretora de Administração do Banco Central, durante a LiveBC

  • Número escondido

Para conseguir vê-lo, é preciso colocar a cédula na horizontal e deixá-la perpendicular à área dos olhos.

  • Alto-relevo

Já para conferir o alto-relevo, é preciso tocar as cédulas com as pontas dos dedos.

"Antes de falar do alto-relevo, é preciso falar do papel do qual são feitas as cédulas. É o papel fiduciário, mais resistente para suportar o manuseio, a circulação, difere do papel comum, que é mais liso", explicou Carolina.

Nas cédulas de R$2, R$5 e R$10, por exemplo, o alto-relevo está na frente. Nas demais cédulas, eles estão na frente e no verso. É possível encontrá-lo, por exemplo, em inscrições como "República Federativa do Brasil", na efígie da República e nas laterais da cédula Carolina Barrosa, diretora de Administração do Banco Central, durante a LiveBC

  • Número que muda de cor

Está presente nas cédulas de R$10, R$20 e R$200.

"Quando inclino a nota, o verde vira azul e tem um efeito de barra rolando dentro do número", mostrou a diretora, ao manejar a nota de R$20.

  • Faixa holográfica

Aparece nas cédulas de R$50 e R$100. Na faixa holográfica da cédula de R$100, é possível perceber no canto superior o número 100 e a palavra "REAIS". Eles se alternam, é possível ver um por vez.

No centro da faixa holográfica, é possível ver a garoupa, em prata fosca; já no canto inferior, um desenho de corais e o número 100, que aparecem várias cores ao movimentar a cédulas, e uma estrela do mar em prata fosca.

Esses seriam os principais elementos de segurança. Precisamos criar o hábito de conferir pelo menos três elementos, assim como conferimos o troco. Essa é a prática recomendada pelos bancos centrais do mundo inteiro aos cidadãos dos países. A cédula falsa, na verdade, é uma imitação imperfeita da verdadeira. Até hoje, nenhum item de segurança foi reproduzido. Não há uma cédula falsa com um item de segurança igual ao de uma cédula autêntica. Grande parte das falsificações é perceptível ao olho humano. Daí a importância de a gente aprender sobre o dinheiro brasileiro para se proteger de uma possível falsificação Carolina Barrosa, diretora de Administração do Banco Central

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Economia

Economia

Candidato é excluído de concurso para delegado por suposta ameaça a ex

Economia

Ouro supera US$ 4.100 pela 1ª vez na história com tensão entre China e EUA

Economia

CPMI do INSS: Relator e ex-presidente do INSS se atacam; sessão é suspensa

Economia

Além das tarifas: China e EUA travam disputa no mercado cripto

Empregos e Carreira

Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695

Economia

PRF apreende R$ 8 milhões em ouro ilegal extraído de terra yanomami

Nossa

Esta companhia aérea decidiu oferecer cerveja grátis na classe econômica

Economia

Bancos são obrigados a oferecer Pix Automático a partir de hoje; entenda

Economia

Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Felipe Salto

Sugestões de ajuste fiscal para fechar o buraco no Orçamento de 2026

Ecoa

Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

Economia

Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Economia

Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

Economia

Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

Economia

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

Economia

Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

Tilt

Como a gigante Nvidia foi parar no centro da disputa entre EUA e China

Estadão Conteúdo

Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

Empregos e Carreira

USP, SAP-SP, Governo de PE e outros órgãos: concursos têm 29,8 mil vagas

Ecoa

Reflorestar é a solução climática mais barata, diz economista Scheinkman

Economia

Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

Economia

Como a PUC-Rio estancou seu déficit milionário, e quais lições tirar disso

Economia

Ultragaz abre vagas para estágio com bolsa de R$ 3.000 e VR de R$ 1.000

Economia

O que são as terras raras, gatilho para Trump impor tarifa de 100% à China?

Economia

Como financiar imóvel de até R$ 2,25 milhões com juro máximo de 12% ao ano

Economia

Real sustentará ganhos frente ao dólar em 2025, apesar de risco fiscal

Economia

'Meta é democratizar acesso', diz fundadora de marca de cannabis medicinal

Empreendedorismo

Ele fatura R$ 10 milhões com negócio de saladas personalizadas

Economia

Novas regras da China sobre terras-raras entram em vigor em 1º/12; entenda

Deutsche Welle

Alta inédita do ouro expõe ordem econômica frágil e põe Brasil sob pressão

Economia

Primeira parcela do décimo terceiro: até quando empresas têm de pagar?

Economia

Veja quais famílias terão direito a até R$ 30 mil para reformar a casa

Economia

Shutdown: Trump inicia demissões em massa em meio à paralisação

Economia

Pessoas com câncer têm direito a benefícios do INSS; veja como solicitar

Economia

PIS/Pasep: Abono extra será pago dia 15; quem tem direito e como receber?

Economia

Odete Roitman ainda inspira os chefes? Paulo Camargo estreia coluna no UOL

Economia

Americanas abrem 5.000 vagas no Brasil; saiba como se inscrever

Economia

A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

Economia

Nova regra de crédito financia imóvel de até R$ 2,25 milhões a 12% ao ano

Economia

Governo proíbe Banco Master de conceder empréstimo consignado a aposentados

Economia

Mickey, Homem Aranha e mais: Oggi Sorvetes anuncia parceria com a Disney