Topo
Economia

Além das tarifas: China e EUA travam disputa no mercado cripto

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/10/2025 17h12

Além da guerra tarifária e da disputa por influência global, China e Estados Unidos abriram uma nova frente de confronto: o mercado de criptomoedas. Os EUA, no entanto, largaram bem na frente, enquanto os chineses começam a se mover agora.

Historicamente, a China mantém distância do setor cripto. Nos últimos anos, o país chegou a declarar ilegais as operações com ativos digitais e proibiu tanto a mineração — processo de emissão de tokens — quanto a custódia desses ativos.

Em agosto deste ano, porém, Pequim deu o primeiro sinal de mudança ao considerar permitir o uso de stablecoins lastreadas em sua moeda, o yuan. As stablecoins são criptomoedas com valor atrelado a outro ativo — geralmente o dólar, ouro, euro, real etc. — na proporção de 1 para 1.

Hong Kong tem servido de laboratório para essa abertura. O território autônomo iniciou, no mês passado, o processo de emissão de licenças para empresas privadas interessadas em criar tokens ligados à moeda local.

Disputa com o dólar

Esse movimento ocorre no momento em que as stablecoins atreladas ao dólar ganham força e os Estados Unidos avançam na regulação do setor.

Atualmente, cerca de 99% das stablecoins em circulação estão ligadas à moeda norte-americana. As duas principais (USDT e USDC) somam valor de mercado de US$ 226 bilhões, segundo dados da plataforma CoinMarketCap, o que supera o valor combinado de gigantes como Petrobras, Itaú, Vale e Santander.

Em julho, o Congresso americano aprovou a Genius Act, lei que estabelece um regime regulatório para as stablecoins em dólar. Entre outras exigências, a legislação determina que as emissoras mantenham como reserva ativos altamente líquidos, como os Treasuries (títulos do Tesouro dos EUA) de curto prazo — o que, na prática, reforça a demanda global pelo dólar.

Em comunicado divulgado naquele mês, o secretário de Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que essas criptos "reforçarão o status do dólar como moeda de reserva global, expandirão o acesso à economia do dólar para bilhões em todo o mundo e levarão a um aumento na demanda por títulos do Tesouro dos EUA, que lastreiam as stablecoins".

Hoje, a empresa Tether, emissora da USDT, detém cerca de US$ 127 bilhões em Treasuries, o que a coloca entre os 20 maiores detentores desses títulos no mundo, à frente de países como Coreia do Sul e Alemanha.

Para analistas, a iniciativa chinesa de desenvolver stablecoins em yuan é uma resposta direta ao avanço das versões em dólar e à nova legislação americana.

Pequim vê a estratégia americana como uma ameaça e busca criar uma alternativa viável à infraestrutura financeira baseada no dólar.

Felipe Mendes, CEO da Altside

Stablecoin chinesa pode ganhar tração?

É possível que uma stablecoin de yuan ganhe espaço regional, mas dificilmente alcançará o mesmo alcance global das stablecoins em dólar no curto prazo, segundo especialistas.

Hector Fardin, CFO da Avenia, emissora da BRLA, uma stablecoin brasileira, disse que o sucesso das criptos vinculados ao dólar é reflexo da confiança, liquidez e transparência da moeda americana.

O yuan, por outro lado, ainda enfrenta desafios estruturais, como controles de capital e menor previsibilidade regulatória, o que limita sua adoção fora da Ásia.

Hector Fardin, CFO da Avenia

Ricardo Dantas, CEO da Foxbit, disse que para que uma stablecoin atrelada ao yuan ganhar escala global, será necessário fortalecer a confiança internacional no ativo, garantir transparência regulatória e ampliar a aceitação por instituições fora da China.

"O principal fator favorável é o avanço do país no comércio com parceiros estratégicos e o uso crescente do yuan em acordos bilaterais, movimentos que podem criar demanda orgânica por versões digitais da moeda", disse.

Ascensão do yuan por diferentes caminhos

A China vem tentando ampliar o uso internacional do yuan enquanto o dólar perde, aos poucos, parte de sua hegemonia. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), a participação do dólar nas reservas globais caiu de cerca de 70% nos anos 2000 para menos de 57% em 2025.

Até o momento, no entanto, umas das estratégias dentro do mercado cripto para expandir o uso de sua moeda foi a criação de uma CBDC, chamada yuan digital (e-CNY). Uma CBDC é uma moeda estatal controlada pelo governo, diferente das criptomoedas privadas, como bitcoin (BTC) e stablecoins.

Esse tipo de moeda digital, porém, enfrenta resistência dentro do ecossistema cripto justamente por causa do controle estatal. Nos EUA, por exemplo, o governo proibiu que o país desenvolvesse sua própria CBDC, alegando que esse tipo de ativo poderia ameaçar a estabilidade do sistema financeiro, a privacidade individual e a soberania nacional.

Hector Fardin, CFO da Avenia, disse que as CBDCs ainda enfrentam barreiras de confiança, privacidade e integração, e sua adoção está concentrada em projetos controlados pelo governo, em contraste com stablecoins, que prosperaram justamente por estarem em ambientes mais abertos e interoperáveis.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Empregos e Carreira

Polícia Penal de SP abre concurso com 1.100 vagas e salário de R$ 4.695

Economia

PRF apreende R$ 8 milhões em ouro ilegal extraído de terra yanomami

Nossa

Esta companhia aérea decidiu oferecer cerveja grátis na classe econômica

Economia

Bancos são obrigados a oferecer Pix Automático a partir de hoje; entenda

Economia

Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

Felipe Salto

Sugestões de ajuste fiscal para fechar o buraco no Orçamento de 2026

Ecoa

Haddad: 'Há caminho para que as finanças sirvam à transformação ecológica'

Economia

Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Economia

Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Economia

Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

Economia

No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Economia

Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Economia

Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

Economia

Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Economia

Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

Economia

Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

Economia

INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

Economia

Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

Tilt

Como a gigante Nvidia foi parar no centro da disputa entre EUA e China

Estadão Conteúdo

Alckmin diz que Lula pediu suspensão de tarifa de 40% a Trump e que Rubio não é problema

Empregos e Carreira

USP, SAP-SP, Governo de PE e outros órgãos: concursos têm 29,8 mil vagas

Ecoa

Reflorestar é a solução climática mais barata, diz economista Scheinkman

Economia

Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

Economia

Como a PUC-Rio estancou seu déficit milionário, e quais lições tirar disso

Economia

Ultragaz abre vagas para estágio com bolsa de R$ 3.000 e VR de R$ 1.000

Economia

O que são as terras raras, gatilho para Trump impor tarifa de 100% à China?

Economia

Como financiar imóvel de até R$ 2,25 milhões com juro máximo de 12% ao ano

Economia

Real sustentará ganhos frente ao dólar em 2025, apesar de risco fiscal

Economia

'Meta é democratizar acesso', diz fundadora de marca de cannabis medicinal

Empreendedorismo

Ele fatura R$ 10 milhões com negócio de saladas personalizadas

Economia

Novas regras da China sobre terras-raras entram em vigor em 1º/12; entenda

Deutsche Welle

Alta inédita do ouro expõe ordem econômica frágil e põe Brasil sob pressão

Economia

Primeira parcela do décimo terceiro: até quando empresas têm de pagar?

Economia

Veja quais famílias terão direito a até R$ 30 mil para reformar a casa

Economia

Shutdown: Trump inicia demissões em massa em meio à paralisação

Economia

Pessoas com câncer têm direito a benefícios do INSS; veja como solicitar

Economia

PIS/Pasep: Abono extra será pago dia 15; quem tem direito e como receber?

Economia

Odete Roitman ainda inspira os chefes? Paulo Camargo estreia coluna no UOL

Economia

Americanas abrem 5.000 vagas no Brasil; saiba como se inscrever

Economia

A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

Economia

Nova regra de crédito financia imóvel de até R$ 2,25 milhões a 12% ao ano

Economia

Governo proíbe Banco Master de conceder empréstimo consignado a aposentados

Economia

Mickey, Homem Aranha e mais: Oggi Sorvetes anuncia parceria com a Disney

Economia

Crédito do Trabalhador: tenho direito ao empréstimo? Como pedir?

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

Empreendedorismo

Eles faturam R$ 800 mil repaginando kombis: 'Começamos para sobreviver'

Economia

Salário mínimo teve reajuste de R$ 106 em 2025; veja valor do piso nacional