Ultragaz abre vagas para estágio com bolsa de R$ 3.000 e VR de R$ 1.000

Ultragaz abre programa de estágio para 2026 - Reprodução/Site Ultragaz
Ultragaz abre programa de estágio para 2026 Imagem: Reprodução/Site Ultragaz

Colaboração para o UOL

11/10/2025 15h36

A Ultragaz abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026, que oferece bolsa de R$ 3 mil e vale-refeição de R$ 1 mil, além de outros benefícios. As vagas estão distribuídas em diversas unidades da companhia pelo país.

O que aconteceu

O programa contempla oportunidades em diferentes estados. Em São Paulo, há vagas em Barueri, Bauru, Campinas, Mauá, Paulínia, Ribeirão Preto e São José dos Campos. Também há posições abertas em Juazeiro e Salvador (BA), Curitiba (PR), Palhoça (SC), Rio de Janeiro (RJ), Senador Canedo (GO) e Canoas (RS).

Podem se inscrever estudantes dos cursos de Administração, Direito e Engenharias, com formatura prevista para dezembro de 2026. Em algumas posições, é necessário conhecimento em inglês e domínio do Pacote Office.

As inscrições vão até 2 de novembro, pelo site oficial do Programa de Estágio Ultragaz. O início das atividades está previsto para janeiro de 2026.

Bolsa-auxílio e benefícios

Os estagiários selecionados receberão bolsa de R$ 3 mil e vale-refeição de R$ 1 mil, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-transporte, 30 dias de recesso remunerado, cesta de Natal e acesso ao Wellhub. Dependendo da localidade, a empresa também oferece refeitório no local.

O processo seletivo inclui testes online, entrevista com a Companhia de Estágios, painel de negócios e entrevistas finais.

