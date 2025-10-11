Topo
O que são as terras raras, gatilho para Trump impor tarifa de 100% à China?

Apesar do nome, as terras raras são abundantes, mas são valiosos porque sua extração e refino são complexos - Wikimedia Commons
Apesar do nome, as terras raras são abundantes, mas são valiosos porque sua extração e refino são complexos

Colaboração para o UOL*

11/10/2025 10h52

Donald Trump anunciou uma tarifa adicional de 100% sobre as importações chinesas e ameaçou cancelar uma cúpula com Xi Jinping prevista para daqui a duas semanas, um passo a mais na nova escalada comercial entre as duas potências, impulsionada pelas terras raras.

Em uma longa publicação em sua rede Truth Social, Trump criticou duramente a imposição, por parte da China, de controles à exportação de terras raras e produtos fabricados com esses minerais a todos os países do mundo.

Esses minerais são fundamentais para a fabricação de diversos tipos de produtos, desde smartphones e veículos elétricos até equipamentos militares e componentes de energias renováveis.

O que são os ímãs de terras raras?

As chamadas terras raras consistem em um conjunto de 17 elementos químicos. São eles: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio, lutécio, ítrio e escândio.

Embora suas propriedades sejam diferentes, esses elementos foram agrupados sob um mesmo nome porque, geralmente, estão presentes no mesmo solo. Uma vez retirado da terra, o material passa por um tratamento de "separação" dos diferentes minerais em operações químicas, em um processo específico e com alto custo.

As terras raras são usadas na fabricação de ímãs utilizados em diferentes segmentos da indústria. Estes ímãs são considerados permanentes e de alta potência por manterem suas propriedades magnéticas por décadas. Eles permitem a produção de peças menores e mais leves do que as alternativas não baseadas em terras raras, sendo, portanto, essenciais na construção de veículos elétricos (ímã feito a partir de neodímio) e turbinas eólicas, por exemplo.

Os ímãs são indispensáveis também no campo militar. Neste sentido, os elementos de terras raras são usados na fabricação de drones, submarinos e jatos de combate. No ambiente civil, os elementos estão presentes na produção de smartphones, telas de plasma, dispositivos robóticos, discos rígidos, lentes de telescópios, entre outros.

Fonte: Comissão Europeia
Imagem: Deutsche Welle

A China é a maior produtora mundial de terras raras. O país concentra a maior porção dos elementos no mundo. Em 2024, o Centro Geológico dos EUA estimou que há mais de 110 milhões de toneladas dos elementos de terras raras espalhados pelo mundo. Líder, a China é dona de aproximadamente 44 milhões de toneladas; seguida pelo Vietnã, com 22 milhões de toneladas; Brasil, com 21; Rússia, com 10; e Índia, com 7. Assim como diversos outros países, o governo norte-americano tem grande dependência da exportação chinesa de terras raras.

Em 2023, a China foi responsável por 69% da produção mundial de terras raras. Os EUA, por sua vez, foram responsáveis por apenas 12% da produção no segmento, segundo o portal Polytechnique Insights, do Instituto Politécnico de Paris (França).

*Com informações da RFI, DW e de matéria publicada em 17/04/2025.

