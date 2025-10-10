Pessoas com câncer têm direito a benefícios do INSS; veja como solicitar

As pessoas diagnosticadas com câncer têm direito a benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) durante o tratamento. Mensalmente, 42 mil pessoas com câncer de mama e 5 mil com câncer de colo do útero são amparadas pelo órgão, segundo dados do Governo.

O que aconteceu

São dois os tipos de benefícios:

Benefício por Incapacidade Temporária

Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer de mama ou de colo do útero e precisa se afastar do trabalho para realizar o tratamento, ela pode solicitar o Benefício por Incapacidade Temporária, antigo auxílio-doença.

Para ter direito ao benefício, é necessário estar em dia com as contribuições ao INSS e comprovar, por meio de perícia médica, a incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

No caso das neoplasias malignas (cânceres), não há exigência de cumprir a carência mínima de 12 contribuições mensais, como previsto para outros segurados.

Aposentadoria por Incapacidade Permanente

Se o diagnóstico indicar um quadro em estágio avançado ou que cause incapacidade permanente, o paciente pode ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Ela garante renda contínua a quem não pode mais exercer suas atividades profissionais.

Quem for aposentado por incapacidade permanente e necessitar de assistência contínua de outra pessoa, poderá ter direito a um acréscimo de 25% no valor de seu benefício.

Como solicitar?

Ambas as solicitações iniciais podem ser feitas pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. O Governo disponibiliza links com o passo a passo para solicitar os dois benefícios: Benefício por Incapacidade Temporária e Aposentadoria por Incapacidade Permanente.