Governo proíbe Banco Master de conceder empréstimo consignado a aposentados

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) decidiu não renovar o Acordo de Cooperação Técnica que autorizava o Banco Master a oferecer crédito consignado a aposentados e pensionistas. A decisão proíbe o credenciamento da instituição para novas operações da modalidade nos sistemas do INSS.

O que aconteceu

INSS proibiu que o Banco Master realize operações de empréstimo consignado. A solicitação foi enviada à Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência), em caráter preventivo. Interrupção ocorre até a conclusão das apurações em andamento ou a comprovação do atendimento integral à legislação e aos regulamentos que disciplinam o crédito consignado.

Número expressivo de reclamações contra a instituição financeira foi determinante. Segundo o INSS, aposentados e pensionistas se queixam de dificuldades para cancelamentos, cobranças indevidas e operações não reconhecidas. Foram registrados também indícios de irregularidade entre práticas adotadas e parâmetros normativos do governo, a exemplo da autenticação biométrica e da guarda adequada de documentos.

O credenciamento do Banco Master S.A. poderá ser reavaliado após a conclusão das apurações mencionadas e a apresentação de comprovação de conformidade integral às normas aplicáveis.

INSS, em nota

Credenciamento das demais instituições para a realização de empréstimos segue normal. Para isso, é necessária a comprovação do compromisso de todas as regras vigentes. O INSS destaca que a medida não altera os canais de atendimento ao cidadão nem os procedimentos de orientação sobre crédito consignado.

Banco Master enfrenta problemas financeiros após oferecer opções atrativas de CDBs. O modelo expandiu a carteira de ativos do Master nos últimos anos. Com as ofertas agressivas, a carteira em depósitos de CDB do Master saltou de R$ 2,5 bilhões para mais de R$ 40 bilhões desde 2019. As operações consideradas de alto risco fizeram o banco enfrentar dificuldades para manter suas operações.

O Banco BTG desistiu de comprar fatia do Master após acessar relatório com valores. O banco teria desistido da possibilidade de negócio após acessar a carteira de ativos do Master. Em reportagem do UOL publicada em abril, fontes revelaram que o BTG identificou que mais de 80% da carteira de precatórios do Master eram ativos de alto risco ainda pendentes de decisões judiciais.

Em setembro, o BC (Banco Central) impediu a venda do Master para o BRB (Banco de Brasília). A decisão interrompeu o contrato de compra e venda de ações celebrado em março. A negociação envolvia originalmente R$ 50 bilhões em ativos e deixava de fora R$ 23 bilhões em títulos de baixa liquidez, vistos como problemáticos.