Topo
Economia

Odete Roitman ainda inspira os chefes? Paulo Camargo estreia coluna no UOL

Reprodução/Instagram @oipaulocamargo
Imagem: Reprodução/Instagram @oipaulocamargo

Do UOL

10/10/2025 14h53

O executivo e escritor Paulo Camargo, ex-CEO do McDonald's Brasil, estreia amanhã uma coluna semanal sobre liderança na editoria de Economia do UOL. Estratégia, gestão, autoliderança e formação de times de alta performance são os principais temas em pauta.

Depois de ter atuado como CEO em quatro organizações diferentes, em setores e geografias diversas, percebi que os desafios de liderar pessoas são universais. Minha motivação é contribuir com esse debate, compartilhando reflexões que unam visão prática, propósito e humanidade. Quero provocar uma nova conversa sobre liderança no Brasil —uma conversa real, vivida, e que inspire líderes a fazer diferente.

"Vale tudo pela liderança? Por que o modelo Odete Roitman ainda vive", coluna de estreia, discute modelos de gestão baseados em poder sem empatia.

Por que acompanhar

  • Autor do best-seller "Seja o líder que você gostaria de ter como chefe", Paulo Camargo foi CEO de quatro empresas dos setores de varejo, alimentação e serviços, no Brasil e no exterior. Entre suas experiências, destaca-se a atuação de 11 anos, no McDonald's Brasil, na Espaçolaser e na Zamp, operadora brasileira do Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks.
  • Camargo vai tratar de liderança a partir de experiências reais de pessoas reais: "A ideia é provocar reflexões práticas sobre como tomar decisões complexas, com equilíbrio entre performance e humanidade."
  • A coluna promete inspirar empreendedores, profissionais em crescimento e executivos que buscam liderar com consciência e significado, sem abrir mão da entrega e da execução.

Como ler

Paulo Camargo escreve todo final de semana em Economia. Para ler a coluna, clique aqui.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Economia

PIS/Pasep: Abono extra será pago dia 15; quem tem direito e como receber?

Economia

Americanas abrem 5.000 vagas no Brasil; saiba como se inscrever

Economia

A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

Economia

Nova regra de crédito financia imóvel de até R$ 2,25 milhões a 12% ao ano

Economia

Governo proíbe Banco Master de conceder empréstimo consignado a aposentados

Economia

Mickey, Homem Aranha e mais: Oggi Sorvetes anuncia parceria com a Disney

Economia

Crédito do Trabalhador: tenho direito ao empréstimo? Como pedir?

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

Empreendedorismo

Eles faturam R$ 800 mil repaginando kombis: 'Começamos para sobreviver'

Economia

Salário mínimo teve reajuste de R$ 106 em 2025; veja valor do piso nacional

Economia

Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas

Economia

Governo confirma datas de pagamento do Bolsa Família em outubro; veja

Economia

Por falta de crédito, ela criou fintech que já fatura R$ 123 milhões ao ano

Economia

Haddad: Lobby de privilegiados derrubou MP dos bancos e bets

Economia

Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil

Economia

China mira indústria bélica dos EUA e restringe exportação de terras-raras

Economia

Luz do Povo: veja quem tem direito e como receber desconto na energia

Economia

Bolsa e dólar reagem a IPCA e queda da MP de bets e bancos

Economia

Diretor da Amcham: Ligação de Trump pode indicar redução ampla em tarifas

Economia

Contas de luz mais caras impulsionam maior inflação de setembro em 4 anos

Economia

Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'

Economia

Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Economia

Marca de cannabis medicinal foca em bem-estar: 'Não só para doença crônica'

Felipe Salto

Revés no Congresso com MP 1.303 dificulta ainda mais o equilíbrio fiscal

Economia

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS até o fim do ano

Economia

Isenção do IR até R$ 5.000 tem potencial inflacionário, avaliam economistas

Economia

Salário mínimo nacional teve aumento de 7,5% em 2025; veja valor atual

Economia

Governo confirma datas de pagamento do INSS de outubro; confira

Economia

Bolsa Família de outubro: confira calendário de datas de pagamento completo

Economia

CEO da Nestlé: 'Vou embora do escritório às 18h, aconteça o que acontecer'

Economia

Governo sofre derrota e vê caducar MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Economia

Para desgastar oposição, governo leva MP à votação e é derrotado

Economia

Saque-aniversário do FGTS: entenda o que muda nas regras em novembro

Economia

Resistência à MP dos bancos e bets no Congresso é eleitoral, diz Haddad

Economia

Gol anuncia expansão e contratará 30 copilotos por mês até fim de 2025

Economia

Mulher é reprovada em concurso por ter câncer, mas Justiça anula decisão

Economia

AGU derruba site falso que prometia vagas de emprego nos Correios

Economia

Corrida pré-tarifaço fez porto de Santos bater recorde de embarques

Economia

Auxílio emergencial pago indevidamente: quem terá que devolver valores?

Economia

MP de bets e bancos vai inibir investimentos longos, diz setor financeiro

Economia

O que é o saque de aniversário do FGTS e por que ele mudou?

Economia

Relator da MP das bets e bancos diz que centrão quebrou acordo em votação

Economia

Empréstimo consignado do FGTS: conheça o Crédito do Trabalhador

Economia

Saque-aniversário do FGTS: veja calendário de pagamentos em 2025

Economia

Salário mínimo subiu 7,5% em 2025; saiba o valor do piso nacional

Economia

Datas de pagamento do INSS já estão confirmadas para outubro; veja

Economia

Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento