Odete Roitman ainda inspira os chefes? Paulo Camargo estreia coluna no UOL

O executivo e escritor Paulo Camargo, ex-CEO do McDonald's Brasil, estreia amanhã uma coluna semanal sobre liderança na editoria de Economia do UOL. Estratégia, gestão, autoliderança e formação de times de alta performance são os principais temas em pauta.

Depois de ter atuado como CEO em quatro organizações diferentes, em setores e geografias diversas, percebi que os desafios de liderar pessoas são universais. Minha motivação é contribuir com esse debate, compartilhando reflexões que unam visão prática, propósito e humanidade. Quero provocar uma nova conversa sobre liderança no Brasil —uma conversa real, vivida, e que inspire líderes a fazer diferente.

"Vale tudo pela liderança? Por que o modelo Odete Roitman ainda vive", coluna de estreia, discute modelos de gestão baseados em poder sem empatia.

Por que acompanhar

Autor do best-seller "Seja o líder que você gostaria de ter como chefe", Paulo Camargo foi CEO de quatro empresas dos setores de varejo, alimentação e serviços, no Brasil e no exterior. Entre suas experiências, destaca-se a atuação de 11 anos, no McDonald's Brasil, na Espaçolaser e na Zamp, operadora brasileira do Burger King, Popeyes, Subway e Starbucks.

Camargo vai tratar de liderança a partir de experiências reais de pessoas reais: "A ideia é provocar reflexões práticas sobre como tomar decisões complexas, com equilíbrio entre performance e humanidade."

A coluna promete inspirar empreendedores, profissionais em crescimento e executivos que buscam liderar com consciência e significado, sem abrir mão da entrega e da execução.