Americanas abrem 5 mil vagas temporárias e efetivas; veja como se inscrever

As Americanas anunciaram a abertura de mais de 5 mil oportunidades de trabalho, entre vagas temporárias e efetivas, em todo o Brasil.

O que aconteceu

São 4.300 vagas são para operadores de loja, distribuídas entre as 1.500 unidades da empresa em todos os estados para vagas temporárias. Do total, 700 oportunidades são para centros de distribuição (Operador Logístico, Fiscal, Assistente e Motorista), localizados em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco.

As Americanas também abriram 300 vagas efetivas para operadores de loja, espalhadas por mais de 100 cidades.

Requisitos e inscrição

Para operadores de loja, tanto temporários quanto efetivos, não é exigida experiência, apenas ensino médio completo. Nos centros de distribuição, cargos como Operador Logístico II e Motorista exigem experiência prévia e habilitação específica.

As inscrições para vagas temporárias começaram 6 de outubro e podem ser feitas pelo portal de carreiras da Americanas. Já as vagas efetivas são acessíveis pelo site da empresa ou Infojobs.

Os contratados terão salário compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição ou alimentação no local, vale-transporte, seguro de vida e acesso à plataforma Americanas Educa. Colaboradores efetivos também recebem plano de saúde, plano odontológico e descontos nas lojas da rede.