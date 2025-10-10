A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

Fundador da Amazon, Jeff Bezos acredita que começar a carreira em uma grande empresa pode ser o melhor caminho para quem sonha em empreender. O bilionário defende que a experiência corporativa oferece aprendizados essenciais antes de abrir o próprio negócio.

O que aconteceu

Para Bezos, os primeiros anos da carreira devem servir como um período de aprendizado. Ele recomenda que jovens trabalhem em empresas consolidadas, conhecidas por suas boas práticas, antes de se lançarem no próprio negócio. "Eu sempre aconselho os jovens a trabalharem em uma empresa de melhores práticas, em algum lugar onde possam aprender muitas coisas básicas e fundamentais, como contratar muito bem e fazer entrevistas", explicou.

É possível você ter 18, 19, 20 anos, abandonar a faculdade e se tornar um grande empreendedor. O mundo é assim. Temos vários exemplos famosos disso, como Bill Gates e Mark Zuckerberg. Mas essas pessoas são a exceção Jeff Bezos, em entrevista no 'Italian Tech Week'.

Segundo o bilionário, a vivência em ambientes estruturados ajuda a desenvolver habilidades que aumentam as chances de sucesso no futuro. "Há muitas coisas que você aprenderia em uma ótima empresa que lhe ajudarão. Então, você pode ter muito tempo para abrir uma empresa já com mais conhecimento. Aumenta suas chances", completou.

A trajetória do próprio Bezos reforça o conselho. Antes de fundar a Amazon, em 1994, ele acumulou quatro anos de experiência no mercado financeiro, como executivo da D.E. Shaw, em Nova York.