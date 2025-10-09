Diretor da Amcham: Ligação de Trump pode indicar redução ampla em tarifas

A ênfase de Donald Trump em negócios, e não em temas políticos, marcou as conversas recentes entre Estados Unidos e Brasil, avalia Fabrizio Panzini, diretor da Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), no Mercado Aberto, do Canal UOL. Panzini destaca que há sinais de que uma redução tarifária pode ser mais ampla do que se esperava.

Um fato que me chamou a atenção na fala do presidente Trump, quando ele falou da reunião com o presidente Lula, do telefonema, ele falou em fazer negócios. Então isso nos dá uma impressão de que os temas políticos podem ficar de lado e a gente focar nos temas econômicos dessa relação, temas que trazem benefício mútuo para os dois países.

Fabrizio Panzini, diretor da Amcham

Se o governo dos Estados Unidos estiver disposto a fazer uma negociação mais ampla, eu entendo que a gente vai abarcar muito mais setores. Esse exemplo que você colocou do café, ele é muito interessante porque ele mostra uma coisa que a Amcham, desde o início, tinha colocado, e por isso que as nossas ações focaram muito nos Estados Unidos, que é o fato de que qualquer mudança naquele cenário em que o Brasil estava, entre aspas, mais sancionado, ela só iria acontecer mudança para o Brasil tendo impacto na economia dos Estados Unidos e por conta dos interesses econômicos mais amplos dos Estados Unidos.

Fabrizio Panzini

Panzini reforça que, com quase metade das exportações brasileiras ainda sob tarifas pesadas, a abertura de negociações mais amplas pode beneficiar setores industriais e agrícolas de grande peso para o emprego no Brasil.

Há espaço para a gente imaginar que essa redução tarifária possa ser mais ampla e possa abarcar muito mais produtos.

Fabrizio Panzini

