Luz do Povo: veja quem tem direito e como receber desconto na energia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem o projeto que cria o programa Luz do Povo, que garante isenção total na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com consumo de até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês.

O que aconteceu

Quem tem direito ao programa. O benefício é voltado a famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 706 atualmente) e consumo de até 80 kWh/mês. Famílias com pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também estão incluídas no programa.

A medida deve beneficiar mais de 17 milhões de famílias nesta primeira etapa. No total, são cerca de 60 milhões de pessoas em todo país que receberão o desconto. "O Luz do Povo é o alívio que chega para as famílias no fim do mês. É energia para iluminar melhor a casa, guardar a comida na geladeira, ligar a TV na novela ou no jogo de futebol", disse o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Descontos maiores a partir de 2026

A partir de 1º de janeiro de 2026, o programa será ampliado. Famílias com renda entre meio e um salário mínimo per capita, também inscritas no CadÚnico, terão isenção da cobrança da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) no consumo de até 120 kWh/mês.

Na prática, o desconto será de cerca de 12% na conta de luz para cerca de 55 milhões de brasileiros. Com as duas etapas, o governo estima 115 milhões de pessoas beneficiadas direta ou indiretamente.

Como se cadastrar no CadÚnico

Quem ainda não faz parte do CadÚnico pode se inscrever gratuitamente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). É preciso apresentar:

Documento de identidade com foto (RG, CNH ou equivalente);

CPF ou título de eleitor de todos os membros da família;

Comprovante de residência atualizado.

Após o cadastro, é necessário informar à distribuidora de energia local que a família está no CadÚnico, para que o benefício seja aplicado automaticamente.

O Luz do Povo terá custo estimado de até R$ 10 bilhões por ano, bancado pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), fundo que financia políticas do setor elétrico.