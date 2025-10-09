Topo
Economia

Haddad: Lobby de privilegiados derrubou MP dos bancos e bets

Haddad divulgou comunicado sobre MP dos bancos e bets no Instagram - Reprodução
Haddad divulgou comunicado sobre MP dos bancos e bets no Instagram Imagem: Reprodução

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 18h53

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o "lobby dos privilegiados" manobrou para derrubar a MP dos bancos e bets na Câmara e pediu aos simpatizantes do governo que espalhem a "verdade" sobre o assunto.

O que aconteceu

Haddad publicou nota no Instagram dizendo que a oposição "sabotou o povo" para "prejudicar" o presidente Lula (PT). Segundo o ministro, com o intuito de "enfrentar privilégios", o governo apresentou a medida provisória dos bancos e bets "para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência de 2026". "A medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e bets, uma operação simples e justa: proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada", afirmou.Ele disse que "o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso, que derrubou essa medida". "Foi escolha. A escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres pra proteger os privilegiados. De blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado", afirmou.

Escolheram sabotar o equilíbrio fiscal e o povo, pra tentar prejudicar o governo Lula, que trabalha todos os dias pra proteger nossa economia e o direito dos trabalhadores.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad convoca apoiadores

Haddad, então, disse que a oposição se esqueceu de "o povo brasileiro está cada vez mais atento". "Sabe o que está em jogo e como o jogo é jogado. Sabe quem defende o país", afirmou. "E é por isso que, mais uma vez, o povo mostrará a sua força e dará um basta."

Haddad relembrou sucesso das manifestações contra a PEC da Blindagem. Ministro atribuiu à manifestação popular de 21 de setembro a derrubada da proposta de emenda constitucional que aumentava a imunidade aos parlamentares e a aprovação da isenção no Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5.000. "Faz poucos dias o Brasil deu um passo histórico. Todos acompanharam. Com a força do povo nas ruas, a PEC da Blindagem foi enterrada e nós aprovamos a nova tabela do Imposto de Renda", afirmou.

Se você também entende o que está acontecendo, ajude essa verdade a chegar mais longe.
Fernando Haddad

Derrota do governo

Ontem, o governo não conseguiu apoio necessário para a MP 1.303. Por 251 votos a 193, a Câmara dos Deputados retirou o texto da pauta de votação, e a União deixará de arrecadar R$ 17 bilhões em 2026 com a taxação de rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas. A Câmara aprovou o adiamento da votação e, na prática, a MP caducou.

Governo foi à votação, mesmo admitindo perder, para mostrar a "digital" de quem fosse contra a proposta. O União Brasil, o PP, o PL e o Republicanos foram contrários à MP por "serem contra o aumento de impostos".

O discurso mira a oposição. PP, União Brasil, Republicanos e PL estão no bloco de partidos que pretendem apoiar uma candidatura de centro-direita contra Lula na corrida presidencial. A base governista diz que houve "sabotagem" dessas siglas e que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entra "de cabeça na corrida presidencial". Ele nega ter atuado contra a proposta.

O discurso da direita é que a oposição impediu o aumento de imposto. O meme de Taxad foi revivido para ativar a memória do seu eleitorado. O apelido pejorativo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi citado na fala de orientação da liderança da oposição.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Economia

Por falta de crédito, ela criou fintech que já fatura R$ 123 milhões ao ano

Economia

Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil

Economia

China mira indústria bélica dos EUA e restringe exportação de terras-raras

Economia

Luz do Povo: veja quem tem direito e como receber desconto na energia

Economia

Bolsa e dólar reagem a IPCA e queda da MP de bets e bancos

Economia

Diretor da Amcham: Ligação de Trump pode indicar redução ampla em tarifas

Economia

Contas de luz mais caras impulsionam maior inflação de setembro em 4 anos

Economia

Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'

Economia

Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Economia

Marca de cannabis medicinal foca em bem-estar: 'Não só para doença crônica'

Felipe Salto

Revés no Congresso com MP 1.303 dificulta ainda mais o equilíbrio fiscal

Economia

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS até o fim do ano

Economia

Isenção do IR até R$ 5.000 tem potencial inflacionário, avaliam economistas

Economia

Salário mínimo nacional teve aumento de 7,5% em 2025; veja valor atual

Economia

Governo confirma datas de pagamento do INSS de outubro; confira

Economia

Bolsa Família de outubro: confira calendário de datas de pagamento completo

Economia

CEO da Nestlé: 'Vou embora do escritório às 18h, aconteça o que acontecer'

Economia

Governo sofre derrota e vê caducar MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Economia

Para desgastar oposição, governo leva MP à votação e é derrotado

Economia

Saque-aniversário do FGTS: entenda o que muda nas regras em novembro

Economia

Resistência à MP dos bancos e bets no Congresso é eleitoral, diz Haddad

Economia

Gol anuncia expansão e contratará 30 copilotos por mês até fim de 2025

Economia

Mulher é reprovada em concurso por ter câncer, mas Justiça anula decisão

Economia

AGU derruba site falso que prometia vagas de emprego nos Correios

Economia

Corrida pré-tarifaço fez porto de Santos bater recorde de embarques

Economia

Auxílio emergencial pago indevidamente: quem terá que devolver valores?

Economia

MP de bets e bancos vai inibir investimentos longos, diz setor financeiro

Economia

O que é o saque de aniversário do FGTS e por que ele mudou?

Economia

Relator da MP das bets e bancos diz que centrão quebrou acordo em votação

Economia

Empréstimo consignado do FGTS: conheça o Crédito do Trabalhador

Economia

Saque-aniversário do FGTS: veja calendário de pagamentos em 2025

Economia

Salário mínimo subiu 7,5% em 2025; saiba o valor do piso nacional

Economia

Datas de pagamento do INSS já estão confirmadas para outubro; veja

Economia

Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento

Economia

Senado aprova projeto que facilita portabilidade de salário

Economia

Leilão do Itaú vai até quinta e tem terrenos por menos de R$ 30 mil

Economia

Comissão aprova MP com isenção a LCA e LCI e sem aumento de taxa para bets

Economia

Haddad tenta convencer Congresso a não deixar MP de bets e bancos caducar

Economia

Shell prevê prejuízo de R$ 3,2 bi após abandonar projeto de biocombustíveis

Economia

Shutdown entra no 7º dia com atrasos em aeroportos

Economia

Itaú oferece pagar até 10 salários extras para demitidos, diz sindicato

Economia

Alcolumbre indica Renan Calheiros como relator do projeto de isenção do IR

Economia

Justiça nega pedido do MPF para suspender concursos da Marinha por cotas

Empregos e Carreira

Mutirão de empregos em SP tem mais de 400 vagas voltadas à diversidade

Economia

Ministros de Lula criticam 'pejotização' no STF: 'Cupinização dos direitos'

Economia

Total esquecido em bancos e instituições financeiras recua para R$ 10,46 bi

Política

Ex-embaixador: Trump percebeu que estava prejudicando os próprios EUA