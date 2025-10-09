O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o "lobby dos privilegiados" manobrou para derrubar a MP dos bancos e bets na Câmara e pediu aos simpatizantes do governo que espalhem a "verdade" sobre o assunto.

O que aconteceu

Haddad publicou nota no Instagram dizendo que a oposição "sabotou o povo" para "prejudicar" o presidente Lula (PT). Segundo o ministro, com o intuito de "enfrentar privilégios", o governo apresentou a medida provisória dos bancos e bets "para garantir os investimentos em saúde, educação e previdência de 2026". "A medida buscava cobrar o mínimo de bilionários, bancos e bets, uma operação simples e justa: proteger os direitos daqueles que ganham menos, cobrando a justa parte dos que ganham muito e não pagam quase nada", afirmou.Ele disse que "o lobby dos privilegiados prevaleceu no Congresso, que derrubou essa medida". "Foi escolha. A escolha consciente de tirar direitos dos mais pobres pra proteger os privilegiados. De blindar os mesmos amigos de sempre e forçar cortes contra aqueles que mais precisam do Estado", afirmou.

Escolheram sabotar o equilíbrio fiscal e o povo, pra tentar prejudicar o governo Lula, que trabalha todos os dias pra proteger nossa economia e o direito dos trabalhadores.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad convoca apoiadores

Haddad, então, disse que a oposição se esqueceu de "o povo brasileiro está cada vez mais atento". "Sabe o que está em jogo e como o jogo é jogado. Sabe quem defende o país", afirmou. "E é por isso que, mais uma vez, o povo mostrará a sua força e dará um basta."

Haddad relembrou sucesso das manifestações contra a PEC da Blindagem. Ministro atribuiu à manifestação popular de 21 de setembro a derrubada da proposta de emenda constitucional que aumentava a imunidade aos parlamentares e a aprovação da isenção no Imposto de Renda a quem ganha até R$ 5.000. "Faz poucos dias o Brasil deu um passo histórico. Todos acompanharam. Com a força do povo nas ruas, a PEC da Blindagem foi enterrada e nós aprovamos a nova tabela do Imposto de Renda", afirmou.

Se você também entende o que está acontecendo, ajude essa verdade a chegar mais longe.

Fernando Haddad

Derrota do governo

Ontem, o governo não conseguiu apoio necessário para a MP 1.303. Por 251 votos a 193, a Câmara dos Deputados retirou o texto da pauta de votação, e a União deixará de arrecadar R$ 17 bilhões em 2026 com a taxação de rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas. A Câmara aprovou o adiamento da votação e, na prática, a MP caducou.

Governo foi à votação, mesmo admitindo perder, para mostrar a "digital" de quem fosse contra a proposta. O União Brasil, o PP, o PL e o Republicanos foram contrários à MP por "serem contra o aumento de impostos".

O discurso mira a oposição. PP, União Brasil, Republicanos e PL estão no bloco de partidos que pretendem apoiar uma candidatura de centro-direita contra Lula na corrida presidencial. A base governista diz que houve "sabotagem" dessas siglas e que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entra "de cabeça na corrida presidencial". Ele nega ter atuado contra a proposta.

O discurso da direita é que a oposição impediu o aumento de imposto. O meme de Taxad foi revivido para ativar a memória do seu eleitorado. O apelido pejorativo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi citado na fala de orientação da liderança da oposição.