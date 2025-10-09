Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a eventual atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que a MP (Medida Provisória) para compensar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) caducasse. Ele avalia que o movimento representa uma "proteção aos privilégios da Faria Lima".
O que aconteceu
Haddad criticou movimentação para derrubar MP do IOF e das Bets. O ministro criticou a derrubada das alternativas para compensar a alta do IOF. Ele avalia que a decisão passou por "forças políticas" favoráveis a "privilégios da Faria Lima". O governo pretendia arrecadar R$ 17 bilhões com a taxação das apostas esportivas e títulos isentos.
Ministro enfatizou atuação do governador de São Paulo para derrubar a MP. Haddad classificou a notícia sobre a atuação de Tarcísio de Freitas como uma ação em "detrimento dos interesses nacionais, para proteger a Faria Lima" e garantiu que nada mudará no olhar do governo para São Paulo. "Nós não vamos prejudicar o estado de São Paulo. Vamos agir para atender aos anseios dos paulistas, assim como fizemos até aqui", disse.
Alternativas para a compensação ainda serão levadas a Lula. Haddad afirma que a equipe econômica vai desenhar mecanismos de compensação para levar ao presidente. "Temos tempo e vamos usar esse tempo para avaliar com muito cuidado cada alternativa. Vamos conversar com o relator do Orçamento, porque isso tem um impacto relevante em emendas", disse ao chegar no Ministério da Fazenda.
As coisas só se tornam oficiais quando passam pela mesa do presidente da República.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda