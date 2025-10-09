Topo

Economia

Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'

Kleyton Amorim / UOL
Imagem: Kleyton Amorim / UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 08h43

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a eventual atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que a MP (Medida Provisória) para compensar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) caducasse. Ele avalia que o movimento representa uma "proteção aos privilégios da Faria Lima".

O que aconteceu

Haddad criticou movimentação para derrubar MP do IOF e das Bets. O ministro criticou a derrubada das alternativas para compensar a alta do IOF. Ele avalia que a decisão passou por "forças políticas" favoráveis a "privilégios da Faria Lima". O governo pretendia arrecadar R$ 17 bilhões com a taxação das apostas esportivas e títulos isentos.

Relacionadas

Haddad comemora unanimidade para isenção do IR e vê apoio similar no Senado

Em discurso duro, Galípolo critica quem menospreza dados da economia

'Quem mais reclama do Estado é quem menos paga', diz Haddad sobre IR

Ministro enfatizou atuação do governador de São Paulo para derrubar a MP. Haddad classificou a notícia sobre a atuação de Tarcísio de Freitas como uma ação em "detrimento dos interesses nacionais, para proteger a Faria Lima" e garantiu que nada mudará no olhar do governo para São Paulo. "Nós não vamos prejudicar o estado de São Paulo. Vamos agir para atender aos anseios dos paulistas, assim como fizemos até aqui", disse.

Alternativas para a compensação ainda serão levadas a Lula. Haddad afirma que a equipe econômica vai desenhar mecanismos de compensação para levar ao presidente. "Temos tempo e vamos usar esse tempo para avaliar com muito cuidado cada alternativa. Vamos conversar com o relator do Orçamento, porque isso tem um impacto relevante em emendas", disse ao chegar no Ministério da Fazenda.

As coisas só se tornam oficiais quando passam pela mesa do presidente da República.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Economia

Contas de luz mais caras impulsionam maior inflação de setembro em 4 anos

Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'

Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Isenção do IR até R$ 5 mil tem potencial inflacionário, avaliam economistas

Marca de cannabis medicinal foca em bem-estar: 'Não só para doença crônica'

Revés no Congresso com MP 1.303 dificulta ainda mais o equilíbrio fiscal

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS até o fim do ano

Salário mínimo nacional teve aumento de 7,5% em 2025; veja valor atual

Governo confirma datas de pagamento do INSS de outubro; confira

Bolsa Família de outubro: confira calendário de datas de pagamento completo

CEO da Nestlé: 'Vou embora do escritório às 18h, aconteça o que acontecer'